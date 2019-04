Grande Fratello 16/ Erica e Daniele nel “Grande Ranch”: primo flirt in arrivo?

Mancano soltanto pochi giorni all’inizio della nuova edizione del Grande Fratello. Barbara d’Urso si prepara a prendere le redini di questa sedicesima edizione della versione “classica” del reality per eccellenza, pronto a prendere il via lunedì 8 aprile, prendendo il posto dell’Isola dei Famosi. Così come lo scorso anno, anche stavolta la d’Urso ha lanciato il “Grande Ranch”, immerso nella campagna laziale, vicino Tivoli. Qui quattro aspiranti concorrenti vivranno fino al giorno del kick off del reality, quando scopriranno cosa Grande Fratello ha in serbo per loro. I loro nomi sono Angela Losito, Audrey Chabloz, Daniele Dal Moro e Erica Piamonte. Tre bellissime ragazze, tutte italiane, e un altrettanto affascinante modello che conquista subito l’attenzione del pubblico femminile e non solo.

DANIELE SI SBILANCIA SU ERICA: PRIMO FLIRT IN ARRIVO?

Barbara d’Urso, nel corso della nuova puntata di Pomeriggio 5, ha mostrato al pubblico alcune anticipazioni in merito a quanto accaduto all’arrivo dei quattro aspiranti concorrenti del Grande Fratello 16 nel “Grande Ranch”. Angela, Audrey ed Erica hanno infatti raggiunto il ranch insieme trovando qui, nella stalla intento a lavorare il fieno, un altro concorrente. Si tratta proprio di Daniele, che si è presentato alle tre ragazze, palesando immediatamente una preferenza per una di loro. A piacergli è infatti Erica, la concorrente dai lunghi capelli biondi, che ha fatto il suo ingresso al Grande Ranch con minigonna di jeans e stivali alti, look che sembra sia particolarmente piaciuto a Daniele. E chissà che non ci sia già aria di flirt….

