La Corrida 2019, 3a puntata/ Emozioni e divertimento con i dilettanti allo sbaraglio

Non c’è venerdì sera senza il divertimento de La Corrida che torna in onda oggi, 5 aprile, in prima serata su Raiuno. Al timone della storica trasmissione che si basa sull’insolito talento dei concorrenti ci sarà, come sempre Carlo Conti, affiancato dalla bellissima Ludovica Caramis. A rendere le performance più divertenti e realistiche è la musica del maestro Pinuccio Pirazzoli e della sua orchestra. Non mancheranno, poi, i momenti coreografici di Fabrizio Mainini e del suo corpo di ballo. Lo show di Raiuno, dunque, ha tutte le carte in regola per conquistare l’affetto del pubblico che, però, la settimana scorsa gli ha preferito Paolo Bonolis e Ciao Darwin che ha incollato davanti ai teleschermi 4.072.000 spettatori pari al 22.8% di share contro i 3.866.000 pari al 18.6% di share della Corrida.

LA CORRIDA 2019: I NUOVI CONCORRENTI

Dopo la vittoria di Antonio Rustighi che ha trionfato cantando “Natural woman” di Aretha Franklin e la bellissima esibizione di Mattia Mantovani che ha lasciato il segno sul popolo del web, quai concorrenti saranno i protagonisti dea nuova puntata de La Corrida 2019? Sul palco 5 degli studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma, questa sera, si alterneranno dunque nuovi dilettanti allo sbaraglio decisi a dare il meglio di se stessi tra balli, poesie, canti, magie e imitazioni. L’obiettivo è divertirsi e divertire lasciando il segno sul pubblico in studio che, al termine dell’esibizione, esprimerà la propria preferenza con gli applausi o con i fischi.

CHI SARA’ LA VALLETTA DEL PUBBLICO?

Anche questa sera, accanto alla valletta ufficiale che è Ludovica Caramis ci sarà una valletta del pubblico che Carlo Conti sceglierà personalmente all’inizio della puntata e che, per tutta la serata, lo aiuterà a presentare i concorrenti. Momento imperdibile della serata, poi, sarà il balletto del pubblico. Il conduttore toscano, infatti, sceglierà i ballerini dilettanti che, per tutta la durata della puntata, si affideranno a Fabrizio Mainini che cercherà di trasformarli in ballerini professionisti. I risultato, naturalmente, sarà davvero esilarante come è accaduto nelle precedenti puntate. La Corrida, dunque, almeno stasera, riuscirà a vincere la sfida degli ascolti con Ciao Darwin?



