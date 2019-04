Lara La Zia/ Video Ciao Darwin 8, chi è la regina dei cubi e il suo Viaggio nel tempo

«Sono Lara La Zia, la regina dei cubi». Sì è presentata così la concorrente delle Messaline che a Ciao Darwin 8 ha partecipato al viaggio nel tempo. Sono diverse le definizioni che si dà sui social: innanzitutto si definisce incluencer ristoranti, poi fashion & travel blogger. Ma è uno il motto: «Vivi come se dovessi morire domani». Nelle ultime ore sui social ha condiviso tutto il suo entusiasmo per la partecipazione alla puntata di oggi di Ciao Darwin 8. Tante infatti le Instagram Stories per invitare la gente a seguirla. «Manca poco …. siamo pronti al degenero», ha scritto. E proprio sui social sta riscuotendo tanto “successo”: «Hip hip urrà per la regina dei cubi!», scherza l’account social del programma. Ma la sua performance è stata più divertente che di qualità: «Ma che me sta a fà, la supercazzola?», le ha detto Paolo Bonolis quando non riusciva a rispondere alle sue domande e inventava parole per provare a trovare quella giusta.

Clicca qui per il video del suo Viaggio nel tempo.

LARA LA ZIA, CHI È LA REGINA DEI CUBI

Zia Lara influencer o Lara La Zia che dir si voglia, il risultato è sempre lo stesso: parliamo della concorrente che ha partecipato al viaggio nel tempo di Ciao Darwin 8 per le Messaline, capitante da Taylor Mega. Lei è una delle donne che ha preso parte alla sfida che ha acceso l’entusiasmo dei maschietti. Lara La Zia è una delle concorrenti segnalate alla Sul dal manager Mimmo Pavese? Il suo nome era stato infatti svelato in anteprima insieme ad altri del team delle Messaline. Lei dunque si è unita ad altre rappresentanti della trasgressione per la puntata di oggi. Con Lara La Zia, che molti hanno visto a Telelombardia, anche la musa ispiratrice del mitico Siffredi, Megan Inky. Nel team tutto al femminile però si è ritagliata il suo spazio Zia Lara influencer, che su YouTube vanta un canale tutto suo nel quale per ora i video sono pochi, ma sufficienti per scoprire il personaggio che ha mostrato oggi a Ciao Darwin.





