LO SPORT PREFERITO DALL’UOMO/ Su Rete 4 il film con Rock Hudson (oggi, 5 aprile 2019)

Nel cast Rock Hudson

Oggi pomeriggio, venerdì 5 aprile 2019, a partire dalle 16.20 Rete 4 manda in onda il film “Lo sport preferito dall’uomo” (titolo originale: “Man’s Favorite Sport?”). La pellicola del 1964 diretta da Howard Hawks è tratta dal racconto “The Girl Who Almost Got Away” di Pat Frank.. Le musiche della colonna sonora sono state realizzate dal celebre compositore Henry Mancini, vincitore di 4 premi Oscar tra cui miglior colonna sonora per “Colazione da Tiffany” e miglior canzone per “Moon river”, sempre per il film con Audrey Hepburn. Nel cast spicca Rock Hudson, affiancato da Paula Prentiss, Maria Perschy, Edy Williams, John McGiver e Charlene Holt.

Lo sport preferito dall’uomo, la trama del film

Roger Willoughby (Rock Hudson) è un noto esperto di pesca e autore di un apprezzato manuale, che lavora come venditore per i magazzini Abercrombie & Fitch Co. In realtà, Roger non ha mai pescato e tutte le sue competenze derivano da racconti altrui. Abigail Page (Paula Prentiss) è l’organizzatrice dell’annuale gara di pesca del lago Wakapoogie e ha fatto carte false per far partecipare Willoughby al torneo. Quando Roger le confessa la verità, la donna non si perde d’animo e decide di insegnargli a pescare. Costretto a partecipare, Roger riesce a farsi strada nel torneo nonostante si riveli un inetto totale. Ma la fortuna è dalla sua parte e vince il trofeo finale. Roger decide di confessare di aver sempre mentito sulle sue competenze e di aver vinto immeritatamente. Inizialmente il suo capo lo licenzia, ma viene convinto dagli altri colleghi che Roger è la dimostrazione che tutti possono diventare grandi pescatori con l’attrezzatura giusta. Alla fine Roger conquista anche il cuore di Abby.

