Luca Daffrè si dichiara ad Angela Nast/ Uomini e Donne: vero interesse o strategia?

Luca Daffrè si dichiara per Angela Nasti nella puntata del trono classico di Uomini e Donne in onda oggi, alle 14.45 su canale 5. Dopo i grande spazio concesso ad Andrea Zelletta e alle sue corteggiatrici, la settimana di Uomini e Donne si conclude con la dichiarazione di Luca Daffrè che, tornato in trasmissione su esplicita richiesta di Angela Nasti dopo aver corteggiato Teresa Langella e dopo essere uscito in esterna anche con Giulia Cavaglià con cui si è trovato bene nonostante non rappresenti il suo prototipo di donna, ha scelto di continuare il suo percorso da corteggiatore cercando di conquistare il cuore di Angela Nasti che, sebbene sia molto presa da lui, non nasconde di avere molti dubbi sulla sua sincerità. Luca, però, nonostante ilfeeling evidente che la tronista napoletana ha con Fabrizio, ha deciso di giocarsi le proprie carte ela dichiarazione di oggi spiazzerà non solo Angea, ma anche tutti i presenti in studio.

Luca Daffrè e Angela Nasti: scoppierà l’amore?

Luca Daffrè si dichiarerà per Angela Nasti dopo un’esterna piuttosto accesa. I due, infatti, litigheranno al punto che la tronista andrà via. Nonostante tutto, in studio, il corteggiatore dichiarerà di aver pensato molto a lei e di voler continuare a conoscerla chiudendo così la conoscenza con Giulia Cavaglià. Tra Angela e Luca, dunque, nascerà l’amore? A fare il tifo per Daffrè sono anche Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi che, ospiti della puntata, hanno dichiarato la propria preferenza per lui. Dalla parte di Luca sono anche molti fans del trono classico che lo considerano il ragazzo giusto per tenere testa al carattere forte della tronista napoletana. Il percorso di Luca, però, non sarà privo di ostacoli. Oltre a dover battere la concorrenza, infatti, dovrà riuscire ad abbattere tutti i muri della tronista. Ci riuscirà?

