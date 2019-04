Manuel Agnelli/ L’addio X Factor: “Remava contro la musica. Con Fedez…”

Manuel Agnelli protagonista della nuova stagione di Ossigeno, sei nuove puntate del dialogo tra musica e parole con al timone il leader degli Afterhours. In una lunga intervista al Corriere della Sera, l’artista ha parlato così del suo addio a X Factor: «Quando mi sono reso conto che la televisione remava contro un vero impianto musicale: l’anno scorso ho avuto molte difficoltà a rapportarmi con gli autori e con i meccanismi del talent rispetto a quello che io ritenevo di essere lì a fare. Avevo tre talenti musicali notevoli ma poi il discorso sulla musica è stato sminuito totalmente. È stato un grosso errore, un’occasione mancata da parte di un programma che ha delle potenzialità enormi. Come contenuti potrebbe essere molto più interessante, se a qualcuno lì dentro interessasse qualcosa». Nuove critiche al talent dopo le parole di Levante, con Agnelli che ha poi parlato dei colleghi giudici: «Con chi ho lavorato meglio? Asia sicuramente, se fosse rimasta in trasmissione il finale sarebbe stato molto più interessante, dal punto di vista televisivo e musicale. Poi Alvaro Soler, lo ricordo con molta allegria: è una persona di grande cultura, bella, sincera. Invece con Fedez mi sono trovato bene solo a tratti, abbiamo cercato di avvicinarci ma siamo due persone troppo diverse, non abbiamo chiuso bene. Almeno, da parte mia io non mi sono trovato bene con lui».

MANUEL AGNELLI TRA X FACTOR E OSSIGENO

Manuel Agnelli è poi tornato sull’attacco a Simona Ventura, che definì la peggiore giudice del programma: «Massì, un nome a caso. Perché la Ventura non ha niente a che fare con la musica se non col karaoke, non l’ho mai trovata molto ferrata nelle scelte che faceva. Ma ce ne sono stati altri che secondo me lì dentro son capitati proprio male». Una battuta su Ossigeno: «Ci sono stati i talent, che in qualche modo in questo periodo hanno dato l’impressione di riempire quello spazio. L’hanno fatto naturalmente solo in parte e in maniera non sufficiente, però ci sono stati loro a dare questo tipo di impressione. Il programma che voglio fare io, che ho fatto l’anno scorso, è un programma che naturalmente parla di musica ma non solo. È un programma diverso, perché all’interno di “Ossigeno” facciamo anche discussione con personaggi che non sono musicisti, è una discussione anche molto aperta sull’oggi, sulla contemporaneità, sulla società, su quello che sta succedendo alla gente».

