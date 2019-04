Manuel Galiano/ Uomini e Donne: “Con Giulia Cavaglià sto davvero bene, spero che..”

Continua a gonfie vele la conoscenza tra Giulia Cavaglià e Manuel Galiano. La tronista di Uomini e Donne, proprio nelle ultime puntate, si è particolarmente sbilanciata nei confronti del corteggiatore che ha palesato nei suoi confronti forti emozioni. C’è però chi li vede più come amici che come possibile coppia. Le esterne di Giulia e Manuel hanno infatti dato l’impressione di quelle tra due persone che si conoscono da molto tempo e che hanno un rapporto già formato. Se da una parte questo può essere una cosa positiva, il fatto che sia così già ai primi incontri prorta qualcuno a pensare che sia soltanto amicizia. Come Giulio Raselli, che ammette di temere ben poco il rivale. Manuel però ammette di non essere affatto preoccupato dalle dichiarazioni di Giulio.

MANUEL REPLICA ALLE ACCUSE DI GIULIO

Al magazine di Uomini e Donne, Manuel Galiano infatti risponde alle accuse di Giulio e dichiara: “Non la penso assolutamente cosi, e poi, se vediamo da che pulpito viene la predica, si capiscono tante cose in più. – e aggiunge – Giulio non sa bene a cosa aggrapparsi per sminuire la conoscenza tra me e Giulia e ha trovato solo questa argomentazione a cui appigliarsi. Per come la vedo io, se tra una ragazza e un ragazzo c’è una sintonia immediata. le cose possono solo migliorare.” Manuel ammette che col tempo le cose possono cambiare: “È un crescendo e non c’è neanche l’ombra di una battuta d’arresto. Sicuramente non ci conosciamo al cento per cento, ma é innegabile che questo sia un bellissimo inizio. Correre veloce mi piace.”

