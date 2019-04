Marina La Rosa contro Verissimo?/ “Aspetterò sabato prima di espormi completamente”

Una bomba sta per esplodere e presto scopriremo davvero quello che è successo nella registrazione di ieri pomeriggio a Verissimo. Silvia Toffanin ha ospitato gli isolani e, in particolare, gli ultimi tornati a casa dopo l’esperienza in Honduras. Tra questi ci sarà anche Marina La Rosa che domani pomeriggio sarà nel salotto di Silvia Toffanin proprio per raccontare quello che è successo in Honduras in questi mesi ma qualcosa andrà storto, almeno secondo quello che si evince dai social. Da uno scambio di messaggi sui social sembra proprio che la bella Marina La Rosa avesse proposto di rinviare la sua intervista alla prossima settimana ma la redazione ha detto no arrivando addirittura ad alzare il cachet pur di avere l’isolana in studio questo sabato. Questo però non è stato l’unico screzio visto che, secondo alcuni presenti, sembra che al Toffanin abbia usato un tono e abbia fatto delle domande strane alla naufraga tanto da spingerla ad una reazione che potrebbe presto esplodere.

MARINA LA ROSA CONTRO SILVIA TOFFANIN?

Tra i commenti su Twitter si legge: “Ero tra il pubblico di Verissimo ad applaudirti. E anche se le domande non mi sono piaciute, te la sei giocata bene”. Lei stessa ha poi risposto: “Ecco, spero se ne siano resi conto anche tutti gli altri. Aspetterò con tutta calma sabato prima di espormi totalmente”. Come riporta Lanostratv sembra proprio che le parole della naufraga siano dirette proprio a Silvia Toffanin rea di non essere stata una buona padrona di casa con lei e di aver alzato un po’ i toni. Forse la conduttrice non ha gradito il fatto che Marina La Rosa avrebbe voluto decidere sulla sua partecipazione al programma oppure è stata solo un’impressione dei presenti? Lo scopriremo solo domani quando non solo potremo notare se qualcosa è stato tagliato via ma anche se lei avrà voglia di commentare l’accaduto su Twitter con parole più precise.

