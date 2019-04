MENTRE ERO VIA/ Anticipazioni e news puntata 11 aprile: Monica e Stefano a Ginevra

MENTRE ERO VIA, ANTICIPAZIONI 11 APRILE 2019

Cominciano ad affiorare domande interessanti dalla fiction Mentre ero via. Le anticipazioni sulla terza puntata che andrà in onda giovedì 11 aprile 2019 dicono infatti che Monica chiederà a Stefano di accompagnarla a Ginevra, in quel famoso albergo di cui ha trovato la ricevuta. La donna sembra infatti essersi convinta che qualcuno sta cercando di nasconderle qualcosa di importante sul suo passato e ovviamente non si fida molto di Riccardo, visto che le ha fatto credere di averla vista baciarsi con Marco, mentre lei in realtà, come le ha spiegato la stessa Sara, si trovava con la figlia quella sera. La Grossi decide quindi di fare tutto di nascosto, lasciando credere ai suoi famigliari che non è interessata a indagare sul suo passato.

IL BACIO TRA ROCCO E SARA

Le anticipazioni dicono che comunque Monica si troverà ancora a scontrarsi con la sua famiglia, soprattutto perché intende tornare a lavorare in azienda e la cosa non piace molto a Vittorio. Intanto sua figlia Sara incontrerà ancora Rocco e tra i due ci sarà anche un bacio. La fiction di Rai 1 sembra quindi pronta a regalarci dei colpi di scena, anche perché abbiamo visto che Monica viene pedinata da qualcuno. Forse proprio da chi non vuole che ricordi qualcosa di importante del suo passato. C’è inoltre il misterioso uomo che abbiamo visto agli allenamenti della squadra di basket di suo figlio di cui non sappiamo assolutamente nulla. Eppure sembra che lui conosca molto bene Monica e la ritiene anche una donna molto brava a fingere e a recitare. Non resta quindi attendere risposte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA