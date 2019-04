Nicol Luzardi/ Video, a Ciao Darwin la ballerina che fa boom di like vip

Chissà cosa avrà in serbo per il pubblico di Ciao Darwin 8 Nicol Luzardi, che ritornerà per la puntata di stasera con tutto il corpo di ballo. La danzatrice professionista conosciuta come Nika e per il suo essere lunatica e viperetta allo stesso tempo, è riuscita a colpire il bersaglio con una delle coreografie scelte per l’appuntamento della scorsa settimana. E sembra proprio che Salvatore Dello Iacolo sia riuscito con Lorella Boccia a scuotere i sensi di tutti gli spettatori con il balletto legato ad “Americano”. Sarà per questo che Nicol ha deciso di ringraziare pubblicamente il coreografo, condividendo con tutti i fan uno dei momenti più indimenticabili della scorsa puntata. Il merito è anche della dance teacher Livia Gianiorio, specifica Nicol nel suo post, che riesce ad ispirare tutti i ballerini professionisti. “Vorrei che non finisse mai“, aggiunge inoltre la Luzardi, forse pensando già a quante puntate potrà ancora vivere grazie al programma, prima della conclusione dell’edizione 2019. Clicca qui per guardare il video di Nicol Luzardi. Fra i commenti più positivi non solo quelli degli ammiratori “comuni”, ma anche un significativo apprezzamento da parte della fashion influenzer Giulia Nati. Un cuore rosso che racchiude tutto il suo pensiero sulla coreografia e la bravura di Nicol. “Bravissima” aggiunge anche Virginia Mihajlovic, figlia del celebre Sinisa e che di recente abbiamo visto con la sorella Viktoria sull’Isola dei Famosi.

Nicole Luzardi, la ballerina fan di Ultimo

Una giornata di prove per Nicol Luzardi, che anche ieri si è recata agli studi Mediaset in previsione della puntata di Ciao Darwin 8 di questa sera. Tanto lavoro fino a tarda sera, per poi rientrare a bordo auto e sfidare la pioggia, prima di concedersi l’ascolto del suo cantautore preferito: Ultimo. In particolare l’album Colpa delle favole, il terzo dell’artista romano, come mostra Nicol in una delle ultime Stories di Instagram. Una bellezza mozzafiato, ma anche un animo fragile, come ci ricorda in altri suoi post più datati. Non sono frequenti le condivisioni social di Nicol, come si può scoprire controllando le date, diluite nel tempo, in cui pubblica qualche contenuto. Eppure gli ammiratori sono sempre là, in attesa di cogliere ogni piccolo movimento sul suo profilo social e rubare qualche istante della vita della ballerina, che oltre a mostrarsi in occasioni lavorative, si mette anche a nudo per quanto riguarda amicizie e sentimenti. Qualcuno azzarda pure che ci sia una forte somiglianza fra Nicol e Nicoletta Larini, l’attuale compagna di Stefano Bettarini. Sarà vero?

