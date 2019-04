Padre Natura, chi è?/ Ciao Darwin, Madre Natura “lascia” una puntata tutta femminile?

Sarà Padre Natura a presenziare sulla sfida che nella quarta puntata di Ciao Darwin – Terre Desolate vedrà sfidarsi Messaline contro Giuliette. La scelta, che ai più potrebbe apparire insolita, è ricaduta su un uomo poiché la gara, che si disputerà nel corso della serata, sarà tutta la femminile. Ma è bene precisare che non è la prima volta che lo show di Paolo Bonolis apre le porte alla bellezza maschile: già in passato, precisamente nel 2016, a vestire i panni di Padre Natura è stato un uomo: il modello Terrance Miguel Hay. Originario di Città del Capo e molto noto nel mondo della moda, Terrance Miguel ha conquistato tutti per la sua straordinaria bellezza. Nella vita, oltre a lavorare da tempo nel mondo della moda, ama prendersi cura degli animali, ma tra le sue passioni c’è anche quella per i viaggi e per il fitness.

Padre Natura, da Terrance Miguel Hay a Pedro Perestrello

Quello che conosceremo questa sera non è il primo Padre Natura di Ciao Darwin – Terre desolate: già in passato, l’iconica figura di Madre Natura è stata sporadicamente sostituita dalla sua controparte maschile. Chi sarà il modello che questa sera sfilerà sulle celebri note del brano Adiemus? Oltre a Terrance Miguel Hay, protagonista della settima puntata della settima edizione e originario del Sudafrica, lo show di Canale 5 ricorda Pedro Perestrello, modello brasiliano, oggi filmaker e fotografo (con un profilo Instagram che conta oltre 20 mila follower), che ha catalizzato l’attenzione di tutti nella tredicesima puntata della quinta stagione. Prima di lui, a (s)vestire i panni di Padre Natura è stato invece un altro affascinante modello, l’americano Garrick Wilson, che ha aperto le porte per la prima volta a questa figura oggi quali leggendaria.

Garrick Wilson, primo Padre Natura

Nella terza stagione di Ciao Darwin, Madre Natura ha lasciato il posto per la prima volta a Padre Natura. Il programma di Paolo Bonolis ha potuto così inaugurare una figura che negli anni sarebbe rimasta sempre più iconica, proprio perché meno presente rispetto alla sua controparte femminile. Il primo a calarsi nei panni del protagonista fu Garrick Wilson, che ebbe l’onore di sfilare sulle note di Adiemus e presenziare sulla gara di Ciao Darwin per ben due serate. Oltre alla terza puntata, il suo nome compare infatti nel tredicesimo e ultimo appuntamento, quando il modello americano ha sfilato accanto a un’altra bellissima Madre Natura, l’australiana Vanessa Kelly. Occhi puntati, quindi, sul nuovo Padre Natura di questa sera: chi sarà il modello che vestirà i panni del nuovo protagonista della puntata?



