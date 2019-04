Paolo Bonolis/ Attacco a Striscia la Notizia: “i poteri forti…” (Ciao Darwin 8)

Paolo Bonolis attacca Striscia la Notizia. Il conduttore è tornato in onda con Ciao Darwin 8, la sua storica trasmissione che, ogni venerdì, in prima serata, regala un sorriso ai telespettatori. Felice per il successo che sta ottenendo la nuova edizione di Ciao Darwin nonostante la concorrenza de La Corrida di Carlo Conti, Paolo Bonolis lancia una frecciatina al tg satirico di Antonio Ricci. Il motivo? Gli sforamenti di orario di Striscia a causa dei quali, Ciao Darwin, comincia sempre in ritardo rispetto all’orario previsto costringendo così il pubbico a restare incollato davanti alla tv fino a tarda notte. Il conduttore, attraverso una storia pubbicata su Instagram, provocato dalla moglie Sonia Bruganelli, Bonolis dice: “A chi ci chiede quando iniziamo… alle nove e un quarto noi saremmo anche pronti. Voi accendete verso quell’ora“.

Paolo Bonolis: “ci sono anche qui i poteri forti”

Secondo quanto spiega Paolo Bonolis, Ciao Darwin 8 dovrebbe partire intorno alle 21.15. Puntualmente, però, Striscia la Notizia, il venerdì sera, si congeda dal pubblico ae 21.30 cedendo così la parola alla trasmissione intorno alle 21.40. Un ritardo che al conduttore non sta bene come si evince dalle sue parole: “Nove e un quarto accendete, poi abbiate pazienza: non dipende da noi“ – ha detto Bonolis che, poi, senza perdere il sorriso, ironizza – “Ci sono anche qui i poteri forti… Possino acciaccalli i poteri forti!“. A sostenere la posizione del marito è Sonia Bruganelli che, sempre sui social dove è molto attiva, aveva detto: “Tra poco arriviamo!!! Dopo #striscialanotizia per cui non sappiamo a che ora“. Cosa accadrà, dunque, questa sera? Striscia chiuderà all’ora prevista o ci sarà un nuovo ritardo che costringerà Ciao Darwin 8 a partire diversi minuti dopo?

Paolo Bonolis: ascolti sempre al top

Nonostante il ritardo con cui Ciao Darwin 8 parte e la durata della puntata, Paolo Bonolis continua a portare a casa grandi ascolti. La scorsa puntata, infatti, ha fatto registrare uno share del 26.7% e 4.155.000 spettatori totali raggiungendo anche picchi di 5.000.000 di spettatori, pari a 30% di share. Numeri importanti di cui il merito va soprattutto a Paolo Bonolis come ha spiegato in una nota ufficiale Giancarlo Scheri, direttore di canale 5: “Dietro questi risultati si nasconde il talento di Paolo Bonolis, un vero numero uno capace di creare show caleidoscopici che intrattengono e appassionano milioni di persone”.



