Patrizio Rispo a Vieni da me/ “Con Un posto al sole ho vinto la lotteria”

Patrizio Rispo, uno degli attori più amati di Un posto al sole, apre i cassetti della sua vita. Come annuncia Caterina Balivo, l’attore ha portato un po’ di sole nello studio di Vieni da me. Il riferimento, naturalmente, è a Raffaele Giordano, lo storico personaggio che interpreta da anni. “Ormai sono Patrizio Rispo solo due ore al giorno quando sono a casa anche se mia moglie mi chiede di essere Raffaele anche quando sono con lei“, racconta con il sorriso l’attore che non smette di ringraziare il pubbico per l’affetto che, dopo anni, continua a ricevere. Il racconto di Patrizio Rispo comincia da lontano ovvero dalla sua infanzia trascorsa a casa dalla nonna. “Mi ricordo ancora l’odore del caffè tostato. Pensa che io sono nato quando il frigorifero non c’era e il cibo lo si lasciava sul terrazzo per farlo raffreddare. Sono il primo di quattro figli e quindi quando potevo mi facevo portare dalla nonna“, ricorda l’attore che, ancora oggi, è circondato da una grandissima famiglia che si dedica anche aa cucina. Patrizio Rispo, infatti, confessa che al suo matrimonio ha deciso di fare come bomboniera una raccolta di tutte le ricette della famiglia Rispo diventata poi un libro.

PATRIZIO RISPO: “CON UN POSTO AL SOLE HO VINTO LA LOTTERIA

Attore da anni, Patrizio Rispo ha ottenuto il grande successo con Un posto al sole. “Io ho vinto la lotteria perchè mi sono perso per strada attori meravigliosi che non sono riusciti a trovare la loro strada per cui capisco mio padre quando, pur lasciandomi libero di fare ciò che volevo, mi chiedeva di laurearmi. Oggi, forse, è più facile trovare lavoro come artista che con la laurea, ma da padre, capisco le sue paure“. Ad un certo punto della sua vita, Patrizio Rispo lascia Napoli per trasferirsi a Roma dove cerca di realizzare il suo sogno artistico. “Dopo aver rinnegato per anni la mia napoletanità per cercare di essere apprezzato come attore, ho ottenuto il successo e la popolarità tornando alle origini”, racconta l’attore. Da 23 anni, Patrizio Rispo è Raffaele Giordano di Un posto a sole. “Mi diedi due anni di tentativi in televisione e al cinema. Se non fosse successo nulla mi sarei ritirato, ma qualcosa è successo. Era comunque un anno di lavoro, ma non pensavo che sarebbe durato 23 anni. Registrammo la prima puntata il 26 agosto ed è andata in onda il 21 ottobre che è il giorno del compeanno di mia moglie”. Moglie incontrata al parco mentre portava a passeggiare il cane e che Patrizio Rispo conosceva già perchè era amica dei suoi fratelli.

