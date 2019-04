Stefano De Martino balla a Made in Sud/ Video di “Appalermo” con Matranga e Minafò

Stefano de Martino non dimentica la danza nonostante il posto di conduttore e capocomico a Made in Sud. Se a questo sommiamo il fatto che il giovane ballerino sta vivendo un momento particolarmente felice, è facile pensare che venga quasi spontaneo ballare e cantare soprattutto per chi come lui ama la vita in questo modo. L’occasione fa l’uomo ladro e proprio ieri sera Stefano de Martino è tornato a dare spettacolo proprio nel programma comico di Rai2 prendendo la palla al balzo confermando quello che aveva già annunciato in conferenza stampa prima della messa in onda: “Farò delle piccole esibizioni con Fatima e con il corpo di ballo. Non saranno balletti come ad Amici ma nemmeno stacchetti”. Eppure quello che è andato in onda nei giorni scorsi è stato proprio questo.

STEFANO DE MARTINO IL RE DELLA DISCO DANCE

Nella puntata di lunedì sera di Made in Sud, Stefano si è cimentato nell’improvvisata coreografia che hanno messo insieme il duo di comici siciliani ovvero i Matranga e Minafò sulle note del loro tormentone Appalermo. Al centro della canzone c’è una coppia che va in discoteca proprio a Palermo portando con sé il cugino brutto e pesante che ha proprio il volto di Stefano de Martino. Toccherà a lui imparare come ballare per acchiappare le donne in discoteca ed ecco che il siparietto è servito soprattutto perché il ballerino si presta ad ogni cosa. Stefano fa il suo ingresso in scena per poi lanciarsi nella disco dance e le prove a tempo di musica. A quanto pare, però, quando si tratta di Stefano De Martino non c’è sicuramente bisogno di vederlo all’opera e basta fare il suo nome per vederle tutte cadere ai suoi piedi. Il video è già destinato a fare il giro dei social, e se non lo avete visto potrete farlo di seguito:

