Susanna Messaggio/ “In tv dolore e trash, bisogna tornare alla leggerezza elegante”

Susanna Messaggio torna a “La Vita in Diretta” per parlare della sua seconda vita. Lavora da sempre in tv, ma è anche una ricercatrice e docente di un master post-laurea su marketing e comunicazione. Inoltre, cura convegni e rubriche di benessere e salute, guida una società di comunicazione e pr nel settore medico-farmaceutico. Laureata in Lingue e Pedagogia, sogna di condurre un programma tutto suo, magari dedicato proprio alla salute e al benessere. Da valletta di Enzo Tortora e Mike Bongiorno, vorrebbe essere più dell’esperta “prezzemolina” di benessere e salute. «Sarebbe bello se qualcuno si svegliasse e me lo proponesse. Però io non ho santi in paradiso», ha dichiarato nei mesi scorsi al settimanale Spy. Anzi, vedendo ciò che propone ora la tv, ha capito che «non interessano le persone competenti. Dalla manifestazione di dolore fino al trash più vergognoso, c’è bisogno di un ritorno alla leggerezza elegante».

SUSANNA MESSAGGIO: “IN TV DOLORE E TRASH, SERVE LEGGEREZZA ELEGANTE”

Susanna Messaggio è uno dei volti più famosi degli anni ’80 e ’90, ma oggi continua ad apparire in tv come esperta di benessere e salute. Del resto è stata sempre abituata ad avere le mani in pasta un po’ ovunque, al punto tale che la gente pensava che fosse tutti i giorni in video. «Mentre io ho sempre portato avanti la mia carriera universitaria e le mie attività parallele». Susanna Messaggio si definisce un «topo da biblioteca». Dice di esserlo sempre stata, anche se due giorni alla settimana prendeva parte alle fiction televisive, perché il richiamo del piccolo schermo è sempre stato importante. «Spesso mi trovavo a un convegno, accendevo la televisione e mi vedevo: era strano». Eppure ora non ha un programma tutto suo e ha sempre rifiutato i reality. Comunque Susanna Messaggio continua a frequentare il mondo della televisione. «Credo che le facoltà di studio siano poco rilevanti, perché non si tratta di un mondo meritocratico nei ruoli». A tal proposito ha spiegato: «Oggi vedo tanti dottori fare i presentatori di programmi di salute. Peccato che alcuni non sappiano parlare di salute neanche con l’ausilio del cosiddetto “gobbo”».

