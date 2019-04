Taylor Mega, Messalina/ “Una donna bella nuda è tr*ia? WTF?” (Ciao Darwin 8)

Taylor Mega sarà al timone della squadra delle Messaline che a Ciao Darwin – Terre desolate sfideranno le Giuliette. Il gruppo, lo ricordiamo, prende il nome dall’imprenditrice romana e consorte dell’imperatore Claudio, Valeria Messalina, passata alla storia per le sue abitudini trasgressive. Anche Taylor Mega, come il personaggio storico da cui prende il nome la sua squadra, è un’imprenditrice di successo e sui social conta oggi oltre 1,4 milioni di followers. Su Instagram, in particolare, i suoi scatti sexy sono cliccatissimi e la sua attività di influencer è tra le più floride sul web. Si aggiungono al quadro, la recente partecipazione all’Isola dei Famosi 2019, oltre alle diverse ospitate nei salotti televisivi, dove l’influencer è solita mostrare quel lato del suo carattere che non può trasmettere con i suoi cliccatissimi scatti fotografici. Tuttavia, questo non l’ha tenuta lontana dalle polemiche e sui social, di recente, ha dovuto fare i conti con gli haters.

Tayloer Mega: gli attacchi sul web

A pochi giorni dalla sua partecipazione a Ciao Darwin – Terre desolate, Taylor Mega è stata investita dalle polemiche di non ama la sua eccessiva esposizione mediatica. Le accuse più feroci sono arrivate in risposta agli scatti che la ritraggono sul red carpet dei David di Donatello 2019, dove ha sfoggiato un abito con spacco vertiginoso, creato dallo stilista Matteo Evandro Manzini. Gli haters, in particolare, hanno preso di mira le sue gambe, accusando l’influencer di avere le “gambe a tronco” e che sono “più grosse rispetto al corpo ma proprio di ossatura”. Taylor Mega, però, non è rimasta con le mani in mano e, come si legge su IlGiornale.it, ha immediatamente replicato prendendo in giro i gusti del suo detrattore: “Che schifo la fi*a, bro”; tuttavia, le sue parole non sono andate giù ai tanti haters, che per tutta risposta hanno preso di mira il suo scatto.

“Una donna vale di più di un modo di dire”

Presa di mira più volte dagli haters, Taylor Mega ha recentemente detto la sua pubblicando una lunga dichiarazione sulle Storie di Instagram. Al centro delle sue parole, “la figura della donna in confronto a quella dell’uomo”, che naturalmente, sottolinea l’influencer, “deve essere paritaria”. “Un uomo bello è figo. Una donna bella nuda è tr*ia. WTF?”, chiede con un incredulità e rabbia Taylor Mega; poi segue un’esortazione a tutti i suoi follower, affinché possa cambiare totalmente il modo di approcciarsi a questo argomento: “La libertà di noi donne viene calpestata ogni volta che accettiamo di comportarci come vogliono invece di essere naturali – spiega l’influencer – Una donna vale di più di un modo di dire, di una convenzione che ci limita. Continuate così anche nelle scuole – ha aggiunto poi l’imprenditrice – urlate il vostro pensiero, non abbiate paura e siate fiere”. Di seguito, ilfilmato che mostra l’abito indossato ai David di Donatello.





