Ti sposo ma non troppo/ Su Rai 3 il film di Gabriele Pignotta (oggi, 5 aprile 2019)

Nel cast Vanessa Incontrada

Questa sera, venerdì 5 aprile, Rai 3 manda in onda la commedia romantica “Ti sposo ma non troppo”. Il film è la trasposizione cinematografica della pièce omonima scritta da Gabriele Pignotta, che è anche regista e interprete del film, nei panni di Luca. Oltre a Gabriele Pignotta, i protagonisti del film sono Vanessa Incontrada (Andrea), Fabio Avato (l’allenatore di canoa Andrea) e Chiara Francini (la fidanzata Carlotta): Nel cast spiccano anche i nomi di Paola Tiziana Cruciani e Paolo Triestino, che interpretano i genitori di Carlotta.

Ti sposo ma non troppo, la trama del film

Luca (Gabriele Pignotta) è il fisioterapista di Andrea, allenatore di canoa. Quando lo psicologo Cosimo parte per Cuba, affida a Luca il suo appartamento-studio. Il ragazzo comincia a ricevere le visite dei pazienti di Cosimo, che ogni volta allontana. Ma un giorno alla porta dello studio si presenta la bella Andrea (Vanessa Incontrada), una donna delusa dall’amore. Andrea non è mai stata prima d’ora nello studio di Cosimo e non sa che Luca, in realtà, è un fisioterapista. Luca rimane colpito da Andrea e non ha il coraggio di dirle la verità, anche perché la donna gli ha già raccontato tutta la sua storia: è stata abbandonata davanti all’altare dal promesso sposo, e da allora la parola “matrimonio” le provoca svenimenti e attacchi di panico. La vicenda di Luca e Andrea si intreccia con quello dell’allenatore Andrea e della sua fidanzata Carlotta (Chiara Francini)…

