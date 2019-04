Uomini e Donne/ Andrea e Arianna, nessuna crisi: un grazie speciale (Trono Classico)

Negli ultimi tempi alcune voci hanno preoccupato i fan di Andrea Cerioli. Molti hanno infatti temuto che tra l’ex tronista di Uomini e Donne e la sua fidanzata, Arianna Cirrincione, che è stata la sua scelta in studio, fosse già crisi. A smentire tutto negli ultimi giorni sono però stati gli scatti pubblicati sui social sia da Andrea che da Arianna: foto che li vedono insieme, innamorati e davvero felici. Andrea e Arianna stanno infatti vivendo un bellissimo periodo, conferma che il tronista non si è affatto pentito della scelta fatta e così in fretta. D’altronde, in risposta alle domande di alcuni fan proprio sulla scelta così “affrettata”, Andrea ha risposto: “Non c’è un ‘prima’, lo scopo è trovare una persona con cui voler iniziare un percorso. Non c’è un tempo.”

A “UOMINI E DONNE” ANDREA CERIOLI PARLA DI MARIA DE FILIPPI

Chi ha permesso che Andrea Cerioli trovasse l’amore a Uomini e Donne è stata però Maria De Filippi. L’ex tronista, sui social, ha infatti avuto per lei parole davvero belle. “Maria prima di essere una conduttrice è una persona. – ha esordito Andrea – Non devo sviolinare nessuno perché avrei potuto non risponderti alla domanda. Ma di Maria la cosa che più mi colpisce è che è una persona onesta. Semplice.” Cerioli svela come Maria riesca ad essere come una mamma: “Se dà una parola è quella, è una persona che ti fa sentire protetto, ti fa sentire a casa. Ma come tutte le persone che danno tanto, pretendono altrettanta onestà. Come è giusto che sia. E poi forse, involontariamente, ha fatto tanto per me, nel momento più brutto della mia vita in qualche modo mi ha distratto. E per questo le sarò sempre grato.”

© RIPRODUZIONE RISERVATA