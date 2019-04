Uomini e Donne/ Gemma attacca Stefano “Mi hai illusa”: il web tuona! (Trono Over)

Ci aveva sperato Gemma Galgani, aveva creduto che dalla cena con Stefano potesse nascere una frequentazione, invece un messaggio vocale del cavaliere a Simona ha svelato la poca voglia di lui di andare a cena con Gemma. Per questo, la dama è scoppiata in lacrime, dicendosi molto delusa. Ma è alle pagine del magazine di Uomini e Donne, nel numero in edicola questa settimana, che Gemma – così come Simona – ha ammesso “Stefano ci ha illuse!” Ma il pubblico del programma di Canale 5 torna ad accusare la Galgani di essere stata ingenua e di credere sempre alle “bugie” di chi le si presenta di fronte. “Lui ci è uscito solo perché sapeva che così si sarebbe preso mezz’ora di tempo al centro dello studio. – scrive un fan di Uomini e Donne – Lei sinceramente si illude di poter piacere a uomini molto più giovani ma non ha capito che Giorgio è stata un’eccezione”.

UOMINI E DONNE, IL WEB ATTACCA GEMMA

Secondo molti telespettatori di Uomini e Donne, molti cavalieri si avvicinano a Gemma Galgani solo per avere visibilità e non per un reale interesse verso la dama. A dirlo è anche questo telespettatore dello show di Canale 5, che scrive: “Ancora Gemma non ha capito che quelli di 50 anni accettano di uscire con lei o vanno a corteggiarla solo per avere visibilità e non per lei …. – e ancora – lei ci crede in queste persone ma ci crede perché ha il cervello che non le funziona bene … perché se gli funzionasse il cervello.. capirebbe che la cosa che dovrebbe fare e mettersi con uno di 80 anni”. Vedremo se il confronto con Stefano avrà un seguito al trono Over oppure la questione è ormai chiusa qui.

