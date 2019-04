Veronica Lepri/ Video, la ballerina rossa di Ciao Darwin: “bomba” che esplode sul web

Rossa mozzafiato, con i capelli lunghi o scompigliati. Veronica Lepri buca lo schermo e si conferma fra le ballerine più in vista di Ciao Darwin 8. Avremo modo di vederla all’opera nella puntata di stasera, 5 aprile 2019, ma il pubblico sembra già essersi affezionato all’artista dall’animo selvaggio. A qualcuno piace in particolare il suo sguardo, come si legge dai commenti degli ammiratori entusiasti. Ad altri invece il fisico mozzafiato, messo in risalto dal bikini luccicante, indossato in occasione dell’ultimo appuntamento televisivo. Ormai ribattezzata come La Rossa, Veronica fa incetta di complimenti e non solo per la sua bellezza fisica. “Bellissima” e “bravissima” sul piatto della bilancia per tutti gli spettatori che hanno commentato uno dei suoi scatti su Instagram. Qualcuno addirittura confessa di essere andato a rivedere il balletto della Lepri per essere sicuro di averla vista bene, nascondendo con una scusa innocente la volontà di ammirarla ancora. “Sei bravissima oltre che una bomba“, sottolinea un ammiratore, mentre c’è già chi la considera la propria preferita, una spanna più alta dell’intero corpo di ballo. Clicca qui per guardare la foto di Veronica Lepri e leggere i commenti.

Veronica Lepri la “rossa” non passa inosservata

Dalla sigla di apertura fino ai balletti che costellano lo scenario di Ciao Darwin 8, Veronica Lepri è instancabile e fin troppo visibile, anche grazie alla sua chioma rossa. Una foto di Luigi Zomparelli la riprende nel momento dello stacchetto principale, che apre le danze alle sfide fra le squadre in gara. Parliamo naturalmente della puntata della settimana scorsa, dove Veronica è riuscita a farsi notare ancora una volta. Passione e forza evidenti in ogni sua mossa e che svelano quante ore di prove affronta durante la settimana per prepararsi al meglio in previsione delle coreografie previste per la puntata. Neanche a farlo apposta, il costume di scena scelto per questo particolare momento dell’apertura mette in risalto la doppia natura di Veronica: da un lato seducente, con la sola lingerie, dall’altro elegante e professionale grazie alla giacchetta nera. Clicca qui per guardare la foto di Veronica Lepri. Non manca anche qualche scatto più audace, anche se nulla in confronto alla collega che esibisce una tenuta minimalista. Di Veronica però è possibile notare il lato B, perfetto secondo alcuni ammiratori ed addirittura il migliore agli occhi di tanti assetati. Clicca qui per guardare la foto hot di Veronica Lepri.

