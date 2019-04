AL BANO/ Video, “Mi piacerebbe essere amico di Putin” (Amici 2019)

Al Bano è uno degli ospiti della seconda puntata del serale di Amici 2019 di Maria De Filippi, il talent show in onda sabato 6 aprile in prima serata su Canale 5. Il cantante di Cellino San Marco è pronto a duettare con i ragazzi della scuola su alcuni celebri brani della sua carriera. Tra questi ci sarà sicuramente “Felicità” che il cantante ha riproposto in un’inedita versione con Katia Ricciarelli durante l’ultima puntata del Maurizio Costanzo Show. Al Bano per una volta ha messo da parte sia Loredana Lecciso che Romina Power per dedicarsi completamente a Katia Ricciarelli. Durante la puntata del talk show di Canale 5, Costanzo ha chiesto delucidazioni in merito all’inserimento del nome del cantante di Cellino San Marco nella lista nera da parte dell’Ucraina. “Ma cos’è questa storia del terrorista e dell’Ucraina che non ti vuole perché sei filorusso?” chiede Maurizio Costanzo a cui Al Bano risponde così: “Ma che ne so. Non ci credono neanche loro. Mi piacerebbe essere amico di Putin, ma l’ho semplicemente conosciuto. Sono stato più al Cremlino che al teatro Bolshoi. Lo incontrai la prima volta nel 1986, a quell’epoca era a capo del KGB”.

Al Bano e i rapporti con Putin

Maurizio Costanzo durante l’ultima puntata del Costanzo Show ha ospitato in studio Al Bano Carrisi e naturalmente non poteva non parlare del caso di cui si è tanto discusso nelle scorse settimane: l’esclusione del cantante dall’Ucraina. Albano, infatti, è stato inserito in una black List e gli è stato vietato l’ingresso in Ucraina. Così il giornalista domanda al cantante il perché di questa esclusione e dei rapporti con Putin. “Mi piacerebbe essere amico di Putin” – dice il cantante di Cellino San Marco – “l’ho conosciuto ma amicizia è una parola grossa…”. Poi il cantante ricorda il primo incontro con il Presidente della Federazione Russa: “Ricordo sempre il primo incontro con Putin, era il 1986 e lui era a capo del KGB in quel periodo”. Anche Ricky Tognazzi, ospite in studio, ironizza sulla cosa: “In effetti gli agenti segreti sono insospettabili e tu potresti esserlo effettivamente… Io te e Romina ce li metterei davvero in un film come due agenti segreti”. Clicca qui per vedere il video di Al Bano al Maurizio Costanzo Show

Al Bano: “Ho sei figli, due ogni dieci anni”

Non solo Putin e l’esclusione dall’Ucraina. Al Bano durante la puntata del Maurizio Costanzo Show ha parlato anche della sua vita privata e dei suoi amori. “Ho sei figli, due ogni dieci anni. Non programmati ma arrivati con questa scadenza. Con Romina è stato un incontro artistico, per caso ci siamo incontrati in quel di Mosca..” ricorda il cantante che parlando di sé si paragona alle cascata del Niagara dell’amore “perché quando ho amato ho amato a braccia piene e mani piene. Romina? Il ritorno è stato solo artistico”. Tra i figli del cantante c’è anche Romina Carrisi Power che, ospite del salotto di Vieni da Me, ha raccontato del rapporto con i suoi genitori precisando di non aver alcun problema ad aver un cognome così importante: “se mi pesa essere figlia di genitori famosi? Non rinnegherò mai il mio nome. Ho cambiato città solo per esplorare nuovi orizzonti”.



