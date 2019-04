ALBERTO URSO E TISH SONO FIDANZATI?/ I gossip sulla loro vicinanza (Amici 2019)

ALBERTO URSO, LA SODDISFAZIONE AL TELEVOTO

Alberto Urso, il cantante lirico della Squadra Blu, ha sorpreso tutti nel corso della prima puntata del Serale di Amici 2019. Attesissima era infatti la sua esibizione con la cantante lirica sudcoreana Sumi Jo sulle note della classica “Libiamo ne’ lieti calici” accompagnata da un’orchestra dal vivo, il punto originale di questa edizione. È stata un’esibizione proprio straordinaria, giudicata da Loredana Bertè. Alberto ha ricevuto come voti finali 8 e 7. Il suo coach Grigolo si è trovato a dover scegliere dopo la vittoria della prima sfida da parte dei Bianchi uno dei suoi allievi, che ricevesse almeno un buon 80% di voti positivi da parte dei telespettatori a casa. E ha deciso di puntare su Alberto. Una scelta assolutamente vincente perché il cantante si è esibito in “New York, New York” di Frank Sinatra e ha portato a casa più dell’80% di voti positivi confermandosi un candidato forte in questo serale.

ALBERTO URSO E TISH STANNO INSIEME?

Arrivato il momento della seconda sfida, Alberto e Tish si sono esibiti con Biagio Antonacci singolarmente. L’esibizione non ha convinto. Tuttavia alla fine della puntata i siti di gossip e i tanti utenti che hanno guardato il Serale e l’hanno commentato in diretta su Twitter hanno notato come Tish e Alberto sembrino molto più vicini. C’è addirittura chi parla di storia d’amore. Un’altra polemica scaturita da questa puntata è stata dettata da una preferenza dimostrata da Grigolo per Alberto. C’è chi dice che il cantante sia stato agevolato dal coach. Alberto è la grande sorpresa di questa edizione di Amici. Il suo pregio è quello di essere un tenore forte e di talento, è una vera forza originale rispetto agli altri cantanti e artisti dell’edizione. L’unico difetto che si può far notare è il fatto che nei duetti con i cantanti di altri generi musicali diversi dalla lirica rende meno. La prova del televoto dello scorso 30 marzo ha dimostrato che Alberto è un candidato forte se non il più forte di questa edizione. Ci aspettiamo da lui che continui su questa strada, migliorando forse la tecnica e la presenza scenica che sono sicuramente punti con margini di miglioramento per il cantante.

