ALVIN/ Pronto a raccontare il dietro le quinte dell’Isola dei famosi (Verissimo)

ALVIN, PRONTO A RACCONTARE LA SUA ISOLA

Alvin può finalmente tirare le somme della sua ultima avventura sull’Isola dei Famosi 2019 e ritornare a casa. Anche se il reality gli ha permesso ancora una volta di stare vicino ad una famiglia allargata, formata da tutta la troupe che lo ha accompagnato nei mesi di riprese. Commosso in studio per l’ultima puntata, l’inviato di Alessia Marcuzzi ha ricevuto anche una sorpresa da parte della collega Katia Follesa, che ha deciso di regalarci un reggiseno in cocco anche per lasciargli un ricordo honduregno e non solo delle proprie qualità “di petto”. Alvin sarà presente a Verissimo oggi per chiudere quel cerchio che ha portato alla vittoria di Marco Maddaloni durante la finalissima. Ce lo ricorda lo stesso inviato grazie ai social, dove lo vediamo sempre frizzante e colorato, grazie all’outfit realizzato dalla Saturnino Eye Wear. I complimenti dei fan come sempre sono tanti per un inviato che ha saputo fare la storia del reality e mostrare anche una certa bravura nel gestire le situazioni più spinose.

VERSO NUOVI IMPEGNI PROFESSIONALI

Indimenticabili infatti gli scontri con i naufraghi avvenuti nell’edizione di quest’anno, fra il lancio del cocco di Jo Squillo, che è riuscito a schivare, fino allo scontro verbale in diretta con Paolo Brosio e molti altri ancora. Chissà quante ne avrà da raccontare Alvin sulla sua recente esperienza all’Isola dei Famosi 2019. Non tutto è andato per il meglio. Non si parla magari di pericoli e imprevisti durante i giochi, come quanto accaduto nella storica edizione con Mercedesz Henger, ma di tante insidie che solo Alvin ha saputo lasciarsi alle spalle e risolvere nell’immediato. E adesso è arrivato il momento di proseguire con gli altri impegni lavorativi, magari dopo un breve periodo di riposo dovuto al rientro recente in Italia. In un certo senso non è stato del tutto piacevole ritornare nel nostro Paese, visto che Alvin ha dovuto dire la sua in merito alle presunte preferenze fatte per alcuni Naufraghi. “Francamente non ci interessa”, ha sentenziato in uno degli ultimi video su Instagram, prima della fine del reality.

