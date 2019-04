Alvis lascerà Amici 2019?/ Settimana di crisi e lacrime: “Vivo nella negatività”

Signori e signore, Alvis è in crisi, letteralmente. L’ultimo arrivato al serale di Amici 2019 non è riuscito a dare la sua impronta nella prima puntata di sabato scorso e le critiche lo hanno mandato letteralmente in crisi. Cuffie alle orecchie, cuscino in faccia e tante lacrime, così il cantante dei bianchi reagisce al primo serale del talent show ma soprattutto alle parole di Loredana Bertè che lo sprona a far venire quello che ha dentro e non fare da carta da parati in questo serale definendo “banale e anonimo”, almeno per quello che ha visto fino a questo momento. A quanto pare il cantante non riesce a mostrarsi e brillare come vorrebbe e questo lo manda in tilt perché sa bene che non dovrebbero andare così le cose. Lo stesso Umberto corre in suo soccorso e lo invita a non pensare ma viversi questa esperienza al massimo.

LO SFOGO CON LUDOVICA E LE LACRIME

Intanto Alvis si sfoga con Ludovica che corre in suo soccorso e lo segue in camera. A quanto pare le parole di Loredana Bertè lo hanno colpito dritto al cuore pur dandole ragione: “Mi sono un po’ perso nel tragitto. Sono benissimo che le scelte in questo momento sono due ovvero o reagire o abbattersi ma ci rimango male per me stesso. So quello che posso dare ma sembra che è come se mi trattenessi, ho paura di appiattirmi, di perdermi, parte tutto dal semplice fatto che non so mai dare un valore a quello che posso avere. Ho bisogno di ragionare sulle cose e mi perdo nelle stronzate”. Le lacrime non mancano così come i consigli della sua compagna di squadra che è sicura che quello che li frena un po’ è la timidezza, la loro stessa arma vincente perché dona loro una sensibilità in più. Alvis troverà davvero la sua strada e si metterà in gioco o alla fine deciderà di lasciare il programma come ha fatto Alessandro Casillo prima di lui per non rischiare di perdere se stesso?

PRONTO A LASCIARE IL SERALE DI AMICI 2019?

Le cose non sono migliorare e anche alle prove per i pezzi del secondo serale di Amici 2019 in onda questa sera, Alvis sbotta. Il cantante è convinto di non essere nemmeno intonato: “Ho un’autostima pari a zero, se ogni settimana deve essere così sarà uno schifo. Sono uno schifo, io mi tiro su ma poi mi abbatto, ho bisogno di non so..“. Il cantante si sfoga in sala prove ma poi finisce nuovamente in lacrime, non riesce proprio a dimenticare quello che è successo: “Sono sempre preoccupato per far bene ma poi vado in crisi”. Le prove riprendono dopo questo sfogo ma non c’è molto da fare, Alvis ha passato una settimana completamente in pallone tanto da arrivare a dire: “non ce la faccio”. Dopo lo sfogo in sala relax, torna in casetta, sul suo letto e torna a piangere. Alvis è davvero finito in un buco nero: “Io vivo nella negatività della mia percezione, sto facendo una cosa che essendoci dentro non me ne rendo conto ma è enorme, rovinerò tutto ne sono sicuro“. Clicca qui per vedere il video del momento.



