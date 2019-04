Amici 2019 Serale ed.18/ Diretta e eliminato: ospiti Albano, Moro e Ermal Meta (6 Aprile 2019)

AMICI SERALE 2019, ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA 6 APRILE

Tutto è pronto per una nuova puntata del serale di Amici 2019. La squadra Bianca diretta da Ricky Martin, che vede ancora tutti e sei i suoi elementi, e quella Blu diretta da Vittorio Grigolo, che ha invece perso Mowgly, tornano in studio per una serie di sfide che verranno giudicate dalla commissione dei professori ma anche dal giudice speciale, Loredana Bertè. A supervisionare il tutto ci saranno Beppe Vessicchio per il canto e Luciano Cannito per il ballo. Alla direzione artistica, invece, Giuliano Peparini. A condurre ovviamente lei, Maria De Filippi, che si prepara ad affrontare una serata ricca anche di ospiti. Al serale di Amici 18 arrivano infatti Fabrizio Moro ed Ermal Meta, ma anche Al Bano Carrisi e il violinista di fama internazionale Charlie Siam. Una serata che avrà spazio anche per le risate, con il ritorno in studio di Pio e Amedeo.

SCONTRI E MALUMORI TRA LE DUE SQUADRE DI AMICI 2019

Nel corso della settimana, i ragazzi delle squadre Bianca e Blu del serale di Amici 2019 sono stati impegnatissimi con le prova ma anche con le polemiche. Sono infatti stati giorni molto turbolenti e di accuse reciproche da parte delle due squadre. Parole forti sono volate a causa delle nomination fatte, e lo scontro a distanza ha coinvolto soprattutto Giordana e Tish. Della questione si potrebbe tornare a parlare proprio questa sera, nel corso della nuova puntata del serale. Ma i malumori sono nati anche a causa dei giudizi, spesso molto severi, dati da Loredana Bertè. Molto forte quello per Mameli, da lei definito “para*ulo, voto zero”; ma anche per Alvis che ha attraversato in questi giorni una forte crisi. E c’è chi crede che possa essere proprio lui questa sera a dover lasciare la scuola.

BIANCHI E BLU: SORPRESE E LE PAROLE DEI COACH DI AMICI

Una sfida molto accesa quella che si appresta ad iniziare tra le squadre del serale di Amici 2019. Tra le varie esibizioni ci sarà però anche modo di emozionarsi. Così come accaduto nella prima puntata del serale, anche questa sera due allievi avranno occasione di incontrare una persona cara e ricevere, quindi, una piccola sorpresa. Intanto Vittorio Grigolo e Ricky Martin si preparano a sostenere i propri ragazzi in questa seconda puntata. Proprio ieri, il coach della squadra Blu ha rilasciato un’intervista a il giornale dove ha proprio parlato di Amici ma anche del rapporto con Ricky Martin e con la conduttrice del talent show Maria De Filippi, che infatti definito «Bello, molto bello. Ci confrontiamo come si fa nei grandi progetti. Mi ha fatto entrare dentro a un mondo televisivo che funziona alla perfezione e io sono qui anche per imparare questo altro modo di comunicare con il pubblico».

VITTORIO GRIGOLO E IL RAPPORTO CON RICKY MARTIN

In merito al rapporto tra i direttori artistici di Amici 2019 Ricky Martin e Vittorio Grigolo, il soprano ha dichiarato: «Tra noi c’è antagonismo, ma ci scherziamo su, mica facciamo a pugni eh!. Siamo amici. – e spiega – Io forse ho un modo più diretto di comunicare con i ragazzi della mia squadra, sono quasi sfacciato. Lui meno, è più moderato nel rapporto con la sua squadra, ma credo che dipenda dal carattere, nessuno è uguale all’altro». Insomma, anche questa sera ci attende una puntata davvero imperdibile!



© RIPRODUZIONE RISERVATA