Angelo Russo e Anastasia Kuzmina/ “Ha la musica nel sangue!” (Ballando con le Stelle)

Se anche voi siete rimasti stupiti da Angelo Russo e Anastasia Kuzmina, non potete perdervi la seconda puntata di Ballando con le Stelle 2019 in onda questa sera. La coppia di improbabili ballerini si è infatti distinta con un energico Cha Cha sulle note del brano “Arriva La Bomba” e la loro performance ha ottenuto numerosi consensi. Con un risultato di 20 punti, la classifica provvisoria li ha infatti collocati al nono posto, slittato di una posizione nella classifica definitiva a causa della risalita di Marco Leonardi e Mia Gabusi, vincitori del tesoretto di 50 punti. “È andata… benissimo, anzi, più bene, super bene!”, si è affrettato a precisare un più che emozionato Angelo Russo ai microfoni di Milly Carlucci, dove ha confermato di essere ancora alle prese con un regime alimentare, che gli ha già regalato molte soddisfazioni. “Quanto peso? 89 e ancora devo andare giù”.

Il parere della giuria Angelo Russo e Anastasia Kuzmina

A lodare la performance di Angelo Russo e Anastasia Kuzmina a Ballando con le Stelle 2019, soprattutto la presidentessa di giuria Carolyn Smith, che ha evidenziato alcune pecche, ma si è detta tutto sommato positiva. “Da buon siciliano – ha ammesso la coreografa – hai la musica nel sangue”, e sul Cha Cha, seppur con qualche imperfezione, “sei andato a tempo”. Secondo la presidentessa di giuria, infatti, il concorrente, anche se guidato da una vera numero uno della danza, diverse volte ha perso il ritmo per poi riconquistarlo, ma in definitiva la sua esibizione può definirsi “promettente”. Carolyn Smith ha concluso il suo giudizio con un avvertimento: “Pretendo tanto da te!”, riuscirà l’amato agente Catarella, protagonista di Montalbano, a non deluderla? In attesa di scoprirlo, vediamo quali sono stati gli altri giudizi della serata.

I voti del parterre

Selvaggia Lucarelli ha giudicato l’esibizione di Angelo Russo e Anastasia Kuzmina evidenziando qualche pecca. Tuttavia, il giudice di Ballando con le Stelle 2019, ha ammesso che “l’ironia c’è” e questo potrebbe essere un buon punto di partenza. Di parere opposto la criminologa Roberta Bruzzone, che ha notato nel concorrente delle doti che esulano quelle della danza: “Può migliorare molto dal punto di vista della performance, ma era estremamente a suo agio!”, ha ammesso la Bruzzone, che ha poi aggiunto: “È stata la prima puntata, l’esordio l’ha aperto lui, tutta la competizione, direi complimenti, ottima tenuta psicologica!” Di parere opposto, invece, Giullermo Mariotto, che ha giudicatola l’esibizione con un 2. Il concorrente ha quindi totalizzato un punteggio di 20 punti, sommando il 5 di Ivan Zazzaroni, il 4 di Fabio Canino, il 5 di Carolyn Smith, il 4 di Selvaggia Lucarelli e il 2 di Guillermo Mariotto.

Video, l’esibizione di Angelo Russo e Anastasia Kuzmina a ballando con le Stelle 2019

