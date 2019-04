Antonio Razzi e Ornella Boccafoschi/ “Kim Jong-un che dice?” (Ballando con le Stelle)

Risultato assai deludente per Antonio Razzi e Ornella Boccafoschi a Ballando con le Stelle 2019. La coppia si è esibita con una Salsa sulle note di “Gangnam Style”, ma la giuria, capitanata da Carolyn Smith e composta da Giullermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni e Fabio Canino, ha bocciato in maniera netta la loro performance. Con un totale di nove punti, i due concorrenti si sono fermati al tredicesimo e ultimo posto, un risultato confermato sia nella classifica provvisoria che in quella definitiva. “È stata durissima”, ha commentato Razzi raggiunto il bordo pista, “e pensare che 54 anni fa avevo 17 anni e a 17 anni sono partito per la Svizzera. Se giro i numeri – ha concluso l’ex senatore di Forza Italia – 71, mi trovo a Ballando con le stelle”. Ma quali sono stati, nel dettaglio gli errori più imperdonabili della sua Salsa?

I voti della giuria ad Antonio Razzi e Ornella Boccafoschi

Fabio Canino non ha bocciato del tutto l’esibizione di Antonio Razzi e Ornella Boccafoschi. Secondo il giudice di Ballando con le Stelle 2019, infatti, l’ex senatore “è molto più comprensibile come balla che come parla”. Canino ha aggiunto inoltre che Razzi “ha un suo stile”, e anche se “a momenti sembrava Peppino di Capri sotto anfetamine”, nei suoi movimenti “c’è un’eleganza anche in questa musica che io detesto (Gangnam Style, ndr)”. Di parere opposto, invece, Guillermo Mariotto che ha apprezzato la performance realizzata dal concorrente poco prima dell’esibizione, ma “per quanto riguarda il balletto alla “Gangnam Style” e vattelapesca, l’ho trovato orribile”. Ecco come ha votato la giuria nella prima puntata: Ivan Zazzaroni: 0; Fabio Canino: 3; Carolyn Smith:3; Selvaggia Lucarelli: 0; Guillermo Mariotto: 0.

Selvaggia Lucarelli ad Antonio Razzi: “Speriamo che Kim Jong-un non l’abbia vista”

Divertente il siparietto realizzato da Selvaggia Lucarelli nel giudicare la performance di

Antonio Razzi e Ornella Boccafoschi. La giurata ha infatti chiesto al ballerino: “È vero che lei è amico del leader della Corea del Nord?”; per tutta risposta, Razzi ha replicato con un più che soddisfatto: “Sono stato il primo occidentale a parlare con Kim Jong-un”, ma l’irriverente giornalista ha preso la palla al balzo per replicare: “Speriamo che stasera non l’abbia vista, perché ci sgancia una bomba sul teatro di sicuro”. Per nulla offeso dall’ironia della giurata, Antonio Razzi ha chiarito che Ballando con le Stelle “lo vedrà anche lui, vede tutto”, parole alle quali la giornalista ha replicato: “Lei a me fa paura, lei è riuscito a diventare senatore, ho paura che possa diventare ballerino, quindi io spero che la serata si concluda qui”. A seguire il filmato della performance.

Video, la performance di Antonio Razzi e Ornella Boccafoschi a Ballando con le Stelle 2019





