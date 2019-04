BALLANDO CON LE STELLE 2019, 2a PUNTATA/ Eliminato e diretta: Batistuta ospite

Sabato 6 aprile, alle 20.35 su Raiuno, Milly Carlucci, con la partecipazione di Paolo Belli, conduce la seconda puntata di Ballando con le stelle 2019 dopo lo straordinario successo ottenuto al debutto. La puntata d’esordio della quattordicesima edizione del famoso talent show di Raiuno, infatti, è stata seguita da 4 milioni 20 mila spettatori con uno share di 16.8 durante la prima parte, mentre la seconda ha raccolto complessivamente 3 milioni 388 mila ascoltatori con il 18.2 di share. facendo così registrare un netto testa a testa con Amici di Maria De Filippi. La prima puntata di Ballando con le stelle 2019 ha già regalato le prime emozioni. A conquistare il posto più alto della classifica sono stati Suor Cristina che è stata premiata dalla giuria tecnica e il giovane Marco Leonardi che, pur avendo ricevuto dalla giuria solo 12 punti, ha scalato la classifica grazie al “tesoretto” social e a quello conquistato dal “ballerino per una notte” Nicola Dutto, assegnato dall’ospite, il giornalista del Tg1 Alberto Matano.

BALLANDO CON LE STELLE 2019: LA GARA

Durante la prima puntata di Ballando con le stelle 2019, la giuria formata da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli, capitanata da Carolyn Smith ha regalato 10 come nel caso di Suor Cristina che ha portato a casa il punteggio più alto da Sevaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto ma anche zero come quelli che ha avuto, dagli stessi giurati che hanno premiato Suor Cristina, Antonio Razzi. Grande successo anche per Pablo Daniel Osvaldo che ha conquistato tutti non solo con il suo talento ballerino, ma anche con il suo fascino. La gara, dunque, è già avvincente e questa sera lo sarà ancora di più. A differenza delle scorse edizioni, però, al termine della prima puntata, le coppie meno votate che sono state Enrico Lo Verso con Samanta Togni e Lasse Lokken Matberg con Sara Di Vaira, non hanno affrontato il duello finale, ma questa sera, partiranno con dieci punti di penalità mentre le due coppie migliori ovvero Suor Cristina con il Team Oradei (Stefano Oradei, Giulia Antonelli e Jessica De Bona) e il giovane youtuber Marco Leonardi con Mia Gabusi, avranno invece un bonus di dieci punti.

LE COPPIE IN GARA A BALLANDO CON LE STELLE 2019

Quali coppie, dunque, si esibiranno sull pista da ballo dell’Auditorium Rai del Foro Italico? A ballare sulle note della musica della Big Band di Paolo Belli che accompagnerà dal vivo tutte le esibizioni della serata, saranno: Enrico Lo Verso e Samanta Togni; Dani Osvaldo e Veera Kinnunen; Angelo Russo e Anastasia Kuzmina; Lasse Lokken Matberg e Sara Di Vaira; Antonio Razzi e Ornella Boccafoschi; Marzia Roncacci e Samuel Peron; Kevin e Jonathan Sampaio e Lucrezia Lando; Marco Leonardi e Mia Gabusi; Suor Cristina con il Team Oradei (Stefano Oradei, Giulia Antonelli e Jessica De Bona); Manuela Arcuri e Luca Favilla; Ettore Bassi e Alessandra Tripoli; Milena Vukotic e Simone Di Pasquale; Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro. Oltre al voto della giuria, fondamentale sarà il voto del pubblico che, oltre a classico televoto, potrà esprimere la propria preferenza lasciando il proprio like sui canali social di Ballando con le stelle assegnando così un importante tesoretto alla coppia più votata.

GABRIEL OMAR BATISTUTA BALLERINO PER UNA NOTTE

Dopo le emozioni che ha regalato Nicola Dutto, il primo motociclista professionista paraplegico che è stato il ballerino per una notte della prima puntata di Ballando con le stelle 2019, Milly Carlucci punta ancora sullo sport per strappare emozioni ai propri telespettatori portando in pista un ex caciatore amatissimo a Roma e in Italia ovvero Gabriel Omar Batistuta che, con Osvaldo, ha in comune non solo la nazionalità argentina, ma anche il periodo calcistico trascorso nella capitale. Dopo aver scritto pagine importanti della storia della Fiorentina, Batistuta è stato il grande protagonista dello scudetto conquistato dalla Roma nel 2001. Da tempo, ha appeso gli scarpini al chiodo, ma questa sera è pronto a danzare in pista esattamente come faceva sui campi da calcio. Batistuta, però, non sarà da solo, ma con la moglie Irina Fernandez. La coppia affronterà un vero tour de force per imparare la coreografia da eseguire per loro dai maestri, da eseguire durante la diretta del programma. L’esibizione sarà giudicata dai giudici: il punteggio ottenuto dalla coppia formerà il tesoretto che sarà poi assegnato ad una delle coppie in gara.



