BEPPE VESSICCHIO/ Video, torna al Serale di Amici 2019 e si rimangia le critiche?

Beppe Vessicchio è tornato quest’anno al serale di Amici 2019. Il direttore d’orchestra nelle precedenti edizioni del talent show ha ricoperto il ruolo di insegnante di musica diventando uno dei più amati di sempre. Per questo motivo Maria De Filippi ha pensato bene di richiamarlo proponendogli l’inedito ruolo di Var, una sorta di giudice speciale che con Luciano Cannito ha il compito di far cambiare idea a Loredana Bertè. Un ruolo diverso per Vessicchio che diventa così un giudice parlante, visto che potrà commentare ogni singola esibizione dei ragazzi in gara. Si tratta di un ritorno molto gradito quello di Vessicchio nel programma di successo di Maria De Filippi; un ritorno che stupisce considerando anche le dichiarazione che il maestro aveva rilasciato a La Verità.

Beppe Vessicchio: “Amici non è più lo stesso”

Alcuni mesi fa Beppe Vessicchio ha rilasciato un’intervista a La Verità raccontando il suo pensiero su Amici di Maria De Filippi: “non è più lo stesso degli inizi. In quanto a numeri, va bene. Solo, trovo sia un po’ di tempo che non produce più niente, che vive una sorta di stanchezza”. Critiche pesanti quelle rilasciate dal direttore d’orchestra che ricorda anche la prima edizione “Saranno Famosi” risalente al 2001: “il programma si chiamava Saranno famosi. Mi chiesero se potesse farmi piacere partecipare all’ipotesi di una scuola d’arte, si parlava di personaggi con uno spessore culturale enorme. Amici non è più lo stesso di allora. In televisione, come dice la signora De Filippi, per resistere è necessario saper cambiare pelle”. E’ curioso il fatto che, nonostante le critiche poi Vessicchio abbia accettato la chiamata di Maria De Filippi tornando così da giudice nel serale di Amici. Clicca qui per il video della prima puntata di Amici

Il ritorno in tv di Beppe Vessicchio

Beppe Vessicchio ad Amici 2019 per la gioia del pubblico italiano e non solo. Amatissimo sui social, il direttore d’orchestra è diventato uno dei personaggi più amati e commentati sui social network. Lo dimostra la questione scoppiata lo scorso febbraio quando Vessicchio ha annunciato la sua assenza a Sanremo 2019. “Nessuno degli artisti in gara mi ha contattato. Avevo presentato alcuni cantanti, ma non sono rientrati nella rosa finale. Non sono io a non volere andare al Festival. Se non dovessi andare mi negherò a tutto e tutti, non voglio stare al centro dell’attenzione”. Un’assenza che ha spinto tantissime persone sui social a creare gif, meme e chi più ne ha ne metta dedicate al maestro.



