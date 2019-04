Carolyn Smith/ La lotta alla malattia non batte la giudice (Ballando con le Stelle)

Per Carolyn Smith lo scorso 30 marzo è iniziata l’avventura di una nuova edizione di Ballando con le Stelle: ancora un sabato sera in onda su Rai Uno, la seconda puntata è alle porte da vivere al fianco della conduttrice Milly Carlucci e degli altri giudici. E Carolyn si è confermata una delle giudici più amate dal pubblico, un personaggio pieno di energia e capace di portare un valore aggiunto alla gara. La storia di Carolyn ha commosso negli ultimi mesi per la sua tenace lotta alla malattia: un tumore che l’ha provata nel fisico ma al quale ha saputo reagire alla grande, riuscendo dopo le cure a recuperare una buona forma fisica, nonostante come da lei stesso affermato le cure non siano ancora terminate. La battaglia da portare avanti per la sua salute non ha reso però meno frizzante la presenza di Carolyn Smith nell’arena di Ballando con le Stelle, e nella puntata del 30 marzo non sono mancate le prime divertenti frecciate con gli altri giudici, Fabio Canino e Guillermo Mariotto in primis.

CAROLYN SMITH, LA LOTTA ALLA MALATTIA

Recentemente, pochi giorni prima dell’inizio della nuova edizione di Ballando con le Stelle, Carolyn Smith con un post su Instagram ha aggiornato i fans e le persone che le vogliono bene su come sta procedendo la sua battaglia contro il cancro: “Buona notizia e meno buone notizie. Iniziamo con il “meno”: non sono guarita ma la mia situazione sta migliorando notevolmente; devo continuare con le cure. Ecco quella “buona”: confermano che un tumore è sparito! Sembrerebbe che anche il secondo sia sparito! Il tumore principale è diminuito tanto (forse del 50%), hallelujah! La cosa più importante è che mi sento bene, la gente mi trova bene, ho più energia di prima ed è ottimo perché mi serve a breve quando iniziamo Ballando con le Stelle“. Fino a poche settimane prima dall’inizio del programma la presenza di Carolyn era stata segnalata ancora in forse, lei stessa aveva sottolineato in varie interviste di essere stata molto provata dalle cure e la radioterapia in particolare. La prima puntata ha messo però in evidenza la grande energia e simpatia di Carolyn, tornata al meglio della sua forma televisiva.

