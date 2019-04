Cesare Rodighiero e Ottavio De Lollis, chi sono?/ Ex mariti Sandra Milo, ma Fellini..

La vita sentimentale di Sandra Milo è stata molto tormentata. L’attrice, una delle dive del cinema italiano, è stata spesso al centro del gossip. Nel corso degli anni, Sandra Milo ha avuto diversi amori anche se, quello più grande che la accompagna ancora oggi, è sicuramente quello vissuto con Federico Fellini. Il racconto della vita privata di Sandra Milo, però, comincia quando aveva solo 15 anni. Pur essendo giovanissima, sposò il marchese Cesare Rodighiero con cui cui, però, il matrimonio durò appena 21 giorni e per il quale, in seguito, ottenne l’annullamento dalla Sacra Rota. Successivamente, nella vita di Sandra Milo arriva il produttore Moris Ergas con il quale convive per undici anni e da cui ha avuto una figlia, Debora. dopo una storia con Armando Nannuzzi, poi, incontra il marito Ottavio De Lollis, il padre di Ciro e Azzurra e che e ha provocato un immenso dolore. “Ottavio mi ha lasciato sola con tre figli da crescere. Oggi non so neanche dove abita. È difficile parlare di queste cose – ha raccontato recentemente a Vieni da me – Non voglio accusare nessuno, ma mi spiace che i miei figli crescendo non abbiano avuto il padre vicino. Ottavio è rimasto un ragazzo, non sente la responsabilità della paternità. Mi ha lasciata da sola con tre figli da crescere. Per fortuna ho tanti amici che mi sono stati vicini, devo dire grazie a Maurizio Costanzo”.

SANDRA MILO: IL GRANDE AMORE PER FEDERICO FELLINI

Dopo la fine del matrimonio con Ottavio De Lollis, Sandra Milo cerca di ricominciare e vive una storia d’amore clandestina con l’allora Segretario del PSI, Bettino Craxi di cui ha detto: “Craxi non avrebbe mai pensato di abbandonare la moglie Anna che amava sinceramente. Certo Bettino si innamorava spesso, ma la sua famiglia era sacra”. Poi sono arrivati il cubano Jorge Ordoñez con cui convola anche a nozze e successivamente Pino Lo Presti. Il grande amore di Sandra Milo, però, si chiama Federico Fellini. Un legame indissoubile quello tra l’attrice e il maestro del cinema italiano che dura ancora oggi come ha raccontato la stessa Sandra in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di ‘Io Donna’: “Federico è stato un grande amore, anzi un amore grande, grandissimo, l’unico, irripetibile, magnifico, assoluto, meraviglioso. L’unico uomo che abbia mai amato dal profondo di me stessa. Prima e dopo di lui ho vissuto altro con altri uomini, ma appunto era altro. L’amore, quello in cui ti riconosci, è stato solo con lui. Gli parlo la notte, lo amo ancora”.

