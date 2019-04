Ciao Darwin 2019/ Bocciate Messaline e Giuliette, i social promuovono Paolo Bonolis

Divertente, bizzarro e dissacrante: Ciao Darwin 2019 si conferma ancora una volta uno dei pilastri della programmazione Mediaset. Fenomeno pop e a tratti piacevolmente trash, il programma è da sempre elevato dalla straordinaria conduzione di Paolo Bonolis e la nuova stagione non fa eccezioni. Immancabile, anche nella nuova puntata, un divertentissimo Luca Laurenti nei panni di dittatore coreano, una scusa per conquistare la bellissima madre natura Cicelys Zelies, con quello che crede essere un trucco infallibile: fingersi un uomo di potere. Con l’ironia che da sempre contraddistingue lo show, ieri sera si è conclusa la quarta gara della stagione, quella che ha visto le Giuliette di Giorgia Palmas e le Messaline di Taylor Mega sfidarsi senza esclusione di colpi. A Conquistare la vittoria sono state però le Giuliette, che dopo aver fatto i conti con vermi, insetti, prove di cultura generale e la sempre più divertente prova della Macchina del Tempo, hanno conquistato il pubblico in sala.

Madre Natura di Ciao Darwin è Cicelys Zelies

Nella sfida tutta al femminile che ha visto le Giuliette sfidare le Messaline, il ruolo di Madre Natura a Ciao Darwin 2019 è stato affidato a Cicelys Zelies, una modella di origini cubane, che da qualche anno vive a Napoli. In un’intervista concessa a Ciao Darwin 2019, la protagonista ha definito il suo ruolo nello show come “un’esperienza stupenda, magnifica, unica”; ma il momento più divertente della serata, secondo la modella, è stato quello delle sfilate, quando le Messaline hanno trionfato sulle Giuliette. Cicelys Zelies, che oggi ha 36 anni, poco meno di un anno fa ha sposato un musicista napoletano, Diego Taiani. Oggi infatti, vive a Napoli, una città di cui ama molte cose: “Mi piace la città, le persone, la mentalità, un po’ tutto”, spiega la modella nel corso dell’intervista, ma tra le cose che preferisce maggiormente della città partenopea, il cibo occupa un posto di primo piano. Ma qual è il suo piatto preferito? A rispondere alla domanda è proprio Cicelys Zelies, che non può resistere alla “pizza col tonno”.

Il pubblico promuove Paolo Bonolis

Grande entusiasmo sui social per la nuova puntata di Ciao Darwin 2019. Il pubblico ha sprezzato soprattutto la conduzione ironica e dissacrante di Paolo Bonolis, che in coppia con Luca Laurenti, regala ogni settimana alcuni fra i teatrini più divertenti del mondo della tv. “Ci meritiamo Paolo Bonolis presentatore di Sanremo, con Luca Laurenti come spalla, poi facciamo il 40% di share”, ha detto un telespettatore che ha seguito e commentato la puntata su Twitter; qualcuno, stanco dell’eccessiva esposizione femminile, spera invece che nelle prossime puntate ci sia più spazio per il mondo maschile: “come minimo settimana prossima voglio una sfida tutta al maschile con tanti bei manzi, addominali a gogò e tartarughe ninja”. C’è poi chi non dimentica gli strafalcioni delle concorrenti, incapaci di distinguere alcuni dei protagonisti più importanti della letteratura italiana: “Non so se mi sono sanguinati più gli occhi e le orecchie nel sentire che la Divina Commedia era stata scritta da Manzoni oppure che Renzo e Lucia sono stati scambiati per Al Bano e Romina”. A seguire il video di una prova.

