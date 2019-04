Cicelys Zelies, Madre Natura Ciao Darwin 8/ Video “Esperienza unica. Ho tifato per..”

Cicelys Zelies è la quarta Madre Natura di Ciao Darwin 8. «Un’esperienza stupenda, magnifica, unica». Queste le parole con cui ha definito la sua partecipazione allo show di Paolo Bonolis e Luca Laurenti. La modella cubana di 36 anni non è un volto nuovo per la tv italiana, infatti l’avevamo già vista al fianco di Paolo Bonolis a Il senso della Vita; inoltre, ha partecipato a Domenica Live e al Chiambretti Night con Piero Chiambretti. Per chi ha fatto il tifo tra le Giuliette capitanate da Giorgia Palmas e le Messaline rappresentate da Taylor Mega? Lo ha rivelato in un’intervista rilasciata a Mediaset Play: «Ho fatto il tifo per le Giuliette, è più il mio stile», ha spiegato la modella cubana, spiegando che il momento che le è piaciuto di più della puntata è stato quello della sfilata. Come vi abbiamo raccontato ieri, Cicelys Zelies è molto legata all’Italia, e in particolare a Napoli, dove ha conosciuto l’uomo della sua vita. Qui ha trovato molte similitudini con Cuba: «Il mare, le persone solari e alla mano».

CICELYS ZELIES, MADRE NATURA CIAO DARWIN 8

Cicelys Zelies nell’intervista a Mediaset Play ha svelato cosa l’ha colpita di Napoli. «La città, le persone, la mentalità, il cibo, un po’ tutto…». Il cibo preferito della città partenopea è la pizza, ma lei preferisce quella al tonno. E poi ha confermato di preferire gli uomini italiani a quelli cubani, non a caso è sposata con un napoletano, il deejay Diego Taiani. «Meglio gli uomini italiani, sono più caldi e solari. Mi trovo bene con gli italiani». Dopo la modella serba Vanja Josic, è stata dunque quella cubana a vestire i panni di Madre Natura a Ciao Darwin 8. Il suo nome comunque circolava da diverse settimane, motivo per il quale la sua apparizione non è stata una sorpresa per tutti. Prima di sfilare per la quarta serata del programma di Paolo Bonolis ha condiviso sui social uno sfogo: «Ti criticheranno sempre, parleranno male di te e sarà difficile che incontri qualcuno al quale tu possa piacere così come sei». Ma la storia di Instagram si è conclusa così: «Quindi vivi, fai quello che ti dice il cuore, la vita è come un’opera di teatro, ma non ha prove iniziale».

CLICCA QUI PER IL VIDEO DELL’INTERVISTA DI CICELYS ZELIES





© RIPRODUZIONE RISERVATA