Daniel Osvaldo e Veera Kinnunen/ Terzi: “Sono contento” (Ballando con le Stelle 2019)

Daniel Osvaldo e Veera Kinnunen hanno realizzato una delle esibizioni più interessanti della prima puntata di Ballando con le Stelle 2019. Protagonisti di una sensuale Bachata sulle note di “It’ s my life”, sono riusciti a scatenare l’entusiasmo dei presenti, ma a premiarli soprattutto i giudizi della giuria, che ha assegnato loro un punteggio totale di 43 punti. Secondi nella classifica provvisoria, sono slittati in terza posizione quando Marco Leonardi e Mia Gambusi hanno conquistato i due tesoretti della serata, quello social e quello ufficiale, ma la loro esibizione non è passata di certo inosservata e li ha candidati, in maniera ufficiale, tra le coppie più interessanti di questa nuova edizione. “La folla che plaude in questo caso è una novità”, ha ammesso l’ex calciatore, abituato a ben altri tifosi, “sono contento, grazie a tutti”.

I voti della giuria

Non rinuncia all’ironia Ivan Zazzaroni, che nel giudicare Daniel Osvaldo e Veera Kinnunen a Ballando con le Stelle 2019 ha ammesso: “È la prima volta che posso dire ‘migliorie in campo’, nel senso che noi, come dicevo, ci conosciamo da anni”. Zazzaroni ha poi aggiunto che Osvaldo “era un ottimo ballerino quando giocava ed è un ottimo giocatore ora che balla, però – ha fatto notare il giornalista – ha la musica, ha il palco”. Complice di questo successo, secondo il giornalista, il talento musicale del concorrente, che “suona” e “ha una capacità di entrare nello spettacolo diversa dagli altri”. Non mancano poi le lodi alla sua talentuosa partner di ballo, Veera Kinnunen, che “quando ha un compagno di ballo che può funzionare, spinge sulla coreografia”. Di seguito i voti della prima serata: Ivan Zazzaroni 8; Fabio Canino: 8; Carolyn Smith: 9; Selvaggia Lucarelli: 10; Guillermo Mariotto: 8.

Mariotto a Daniel Osvaldo: “Hai fatto bene a lasciare il calcio”

Il segreto del successo di Daniel Osvaldo e Veera Kinnunen a Ballando con le Stelle 2019? Secondo Fabio Canino, il merito è da ricercare soprattutto nella concentrazione, perché l’ex campione, forte del suo passato sui campi da calcio “ha la concentrazione che serve per fare soprattutto una prima puntata, quello che agli altri è mancato”. Inoltre, ha aggiunto Canino, “Lui è abituato agli applausi” e questo ha fatto sì che il pubblico, gli applausi e la tensione che si respira normalmente in questi contesti non creassero più danni del previsto. Interessante invece il giudizio di Giullermo Mariotto, secondo il quale il concorrente ha “fatto benissimo a lasciare il calcio”, dal momento che “la tua presenza fisica, la prestanza, il modo in cui muovi il bacino è estremamente sexy. A seguire il video dell’esibizione del concorrente in coppia con Veera Kinnunen.

