Enrico Lo Verso e Samanta Togni/ Video: “Lui un po’ legnoso” (Ballando con le Stelle)

Inizio assai deludente per Enrico Lo Verso e Samanta Togni a Ballando con le Stelle 2019. La coppia di ballerini, in gara per la prima puntata con un Paso sulle note di “Cosa ti aspetti da me”, non è riuscita a conquistare la giuria capitanata da Carolyn Smith e, con un totale di soli 19 punti, ha raggiunto il dodicesimo e penultimo posto in classifica: secondo i giurati, il concorrente non sarebbe riuscito, in particolare, a liberarsi da quella tensione che nel debutto rende i ballerini a tratti impacciati e meno disposti a lasciarsi andare. Ma è proprio questo quello che è accaduto all’attore? In attesa di scoprirlo con l’esibizione di questa sera, ecco i voti che la giuria ha riservato alla coppia nel corso della prima puntata: Ivan Zazzaroni 4; Fabio Canino: 4; Carolyn Smith: 3; Selvaggia Lucarelli: 5; Guillermo Mariotto: 3.

Il parere della giuria su Enrico Lo Verso e Samanta Togni

Uno dei giudizi più critici all’esibizione di Enrico Lo Verso e Samanta Togni è stata quella di Ivan Zazzaroni, secondo il quale ogni cosa della performance è andate per il verso giusto, tranne il Paso. “Bellissimo tutto, bellissima Samanta, bellissima l’interpretazione della band”, ha detto il giornalista, secondo il quale “l’inizio non è stato male”, ma nel Paso ci sono state “molte incertezze”. Per Zazzaroni, inoltre, Enrico Lo Verso “si faceva trascinare” e nell’esibirsi al fianco della sua partner di ballo, è apparso diverse volte incerto. Dello stesso parere anche Fabio Canino, che dal punto di vista del ballo ha trovato il concorrente “un po’ legnoso, ma anche Samanta lo sa”. “Hanno pienamente ragione”, ha ammesso l’attore dopo aver ascoltato i giudizi, “ho trovato dalle incertezze e mi sono lasciato distrarre da un applauso che non mi aspettavo”.

Roberta Bruzzone: “Sicuramente crescerà moltissimo”

A elogiare Enrico Lo Verso e Samanta Togni a Ballando con le stelle 2019 soprattutto Roberta Bruzzone, per la quale l’attore è “una persona che domina parecchio la scena”. Come i suoi colleghi di parterre, anche la criminologa non ha potuto non notare “una certa rigidità iniziale, una certa difficoltà dovuta alla situazione”, ma successivamente “passato l’attimo in cui è iniziata la musica, è entrato nella giusta condizione”. La Bruzzone ha aggiunto poi di essersi concentrata soprattutto nello sguardo dell’attore, nel quale ha visto una persona concentratissima “ma non soltanto per non sbagliare, c’era una bella energia”. Ha concluso la riflessione, un giudizio più che positivo: “Anche qui abbiamo un bel progetto da osservare, che sicuramente crescerà moltissimo”. Riuscirà Enrico Lo Verso a non deludere Roberta Bruzzone? A seguire, il video della sua esibizione.

Video, l’esibizione di Enrico Lo Verso e Samanta Togni a Ballando con le Stelle 2019

