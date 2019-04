Ettore Bassi e Alessandra Tripoli/ “Mi trasmette emozioni” (Ballando con le Stelle)

Inizio incerto per Ettore Bassi e Alessandra Tripoli a Ballando con le Stelle. La coppia si è infatti esibita in una Rumba sulle note di “Hola”, ma la performance, forse a causa di un inizio un po’ troppo controllato, ha collezionato in tutto 30 punti. Le aspettative della giuria, però, sono molto alte, così come confermato dal puntuale giudizio coreografa Carolyn Smith: “Devi usare il tuo mestiere in modo eccezionale all’interno delle esibizioni”, ha sottolineato la protagonista indiscussa del parterre. “Hai dimostrato di essere un bravo attore e sono rimasta sorpresa anche di come tu sia riuscito a prendere e guidare Alessandra Tripoli”. Il talento, però, non è bastato a regalare all’attore e alla sua partner il successo della prima serata: riusciranno a correggere il tiro già da questa sera? “Hai tanto talento, promettente, non deludermi”, ha sottolineato con fermezza Carolyn Smith.

Il parere della giuria di Ballando con le Stelle su Ettore Bassi: sesto posto…

Il verdetto della classifica di Ballando con le Stelle 2019 ha visto Ettore Bassi e Alessandra Tripoli piazzarsi al sesto posto della classifica definitiva della prima serata. Secondo Fabio Canino, in particolare, uno dei difetti più importanti è stato quello di forzare la recitazione, poiché nel “fare troppo l’attore” si rischia “a volte di essere un po’ fotoromanzo”. In particolare, secondo il giudice, il concorrente era “un po’ troppo convinto”, mentre per vincere bisogna procedere “senza esagerare”. A replicare alle sue osservazioni, la ballerina professionista Alessandra Tripoli, che ha negato ogni artificio o esagerazione: “qualsiasi cosa abbiamo fatto qui era veramente sentita – ha ammesso la coreografa – ne abbiamo parlato era cercata, con la su testa di attore”. Riusciranno a fare meglio questa sera?

Ettore Bassi: “Alessandra Tripoli? Una maestra davvero eccezionale”

Ettore Bassi ha parlato di Alessandra Tripoli e della sua esperienza a Ballando con le Stelle in un’intervista concessa a DiPiù Tv, dove non ha nascosto la rigidità della sua attuale compagna di avventure: “Alessandra è un gendarme. È un sergente uscito da un campo di addestramento dei marines”, ha ammesso con un pizzico di ironia Bassi, che poi ha aggiunto: “Alessandra è una maestra che pretende molto” e molto spesso “durante le prove […] ci scontriamo, come succede quando due persone hanno un carattere forte”. Nelle sue parole non è mancato però un commento di stima nei confronti della sua partner, che definisce come “una maestra davvero eccezionale”. Secondo l’attore, in particolare, la Tripoli “non solo è bravissima a trasmettermi le informazioni tecniche del ballo, a insegnarmi i movimenti giusti, ma ha anche una grande capacità di trasmettermi le emozioni, le sensazioni che un ballerino deve provare”. A seguire il video della loro esibizione.

Video, Ettore bassi e Alessandra Tripoli a Ballando con le Stelle 2019

