Fabio Canino/ “Innamorato” di Suor Cristina… (Ballando con le Stelle 2019)

Anche per Fabio Canino è partita l’avventuradella nuova edizione di “Ballando con le Stelle 2019“, iniziata in prima serata su Rai Uno lo scorso 30 marzo ed ora pronta a vivere la sua seconda puntata. Fedele al personaggio televisivo molto apprezzato, Fabio Canino non ha lesinato nella prima puntata frecciate e commenti sarcastici a giudici e concorrenti, ma ha vissuto anche slanci di entusiasmo tipici del suo vivere l’esperienza dietro il tavolo dei giudici del talent show danzereccio. In particolare la performance di Suor Cristina Scuccia, avvezza alle telecamere e già vincitrice del talent show canoro “The Voice of Italy” è stata particolarmente apprezzata da Canino, che si è scatenato di fronte ai passi di danza della religiosa. Ma quando il gioco si fa duro i duri iniziano a giocare e, al di là degli apprezzamenti per gli ospiti che calcheranno il palco anche nella seconda puntata, per Fabio Canino non mancherà il giusto piglio e concentrazione per caricare la gara del giusto “pepe” con i suoi commenti.

FABIO CANINO, L’ATTENZIONE PER IL SOCIAL E…

Non solo conduttore televisivo ma anche attore e scrittore, Fabio Canino ha anche diversi hobby e sta spiccando come piccolo produttore di vini. Soprattutto, Canino ha sempre dichiarato la sua omosessualità ed è stato sempre in prima linea nelle battaglie contro le discriminazioni verso gli omosessuali. Il suo momento di massima popolarità televisiva è coinciso con la conduzione sulle reti Mediaset dell’originale talk show “Cronache Marziane”, ma anche al tavolo dei giudici di Ballando con le Stelle 2019 Fabio Canino ha saputo farsi valere in maniera estremamente brillante. E l’impegno e l’attenzione verso i temi sociali lo contraddistinguono anche sui suoi seguitissimi profili sociale, come da lui stesso affermato in una recente intervista: “Ancor prima di essere un personaggio, sono un cittadino e penso che la politica si faccia sul quotidiano e non necessariamente in Parlamento. Anzi: la politica, a quanto pare, non si fa proprio lì dentro. I miei canali social hanno il loro pubblico e mi piace far conoscere, a chi mi segue, le mie idee”.

