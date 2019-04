GABRIEL BATISTUTA/ Video, ”ho vinto tutto con la Viola” (Ballando con le stelle 14)

Ospite della seconda puntata di Ballando con le stelle 14, Gabriel Batistuta danzerà con la moglie Irina Fernández. Una prima volta in pista, per l’ex attaccante della Fiorentina, che ha qualcosa in comune con Pablo Daniel Osvaldo, uno dei concorrenti di questa edizione. Già centravanti della Roma e dell’Inter, Dani è in gara con Veera Kinnunen. Il soprannome di Osvaldo è “Simba”; quello di Gabriel, invece, è “Re Leone”. Prevedibilmente, sarà una sfida a suon di ruggiti. Con Irina, che lo accompagnerà nel ballo, Gabriel ha un figlio di 20 anni (Joaquin). E proprio riguardo alla famiglia, di recente, hanno fatto molto discutere le dichiarazioni circa l’educazione da impartire ai ragazzi. Batistuta non ha dubbi: i soldi non fanno la felicità. Inutile, dunque, riempire i figli di regali costosi. Molto meglio che le cose se le guadagnino col sudore della fronte.

Gabriel Batistuta sul figlio Joaquin

Un sudore, quello di cui parla il bomber, diverso da quello speso a correre dietro a un pallone. Gabriel Batistuta dà il giusto peso (e valore) alle cose: per questo non gli importa che suo figlio lavori in una copisteria. Per lui non vale lo stereotipo del “padre calciatore = figlio calciatore”; anzi, è importante che Joaquin sia indipendente in tutto e per tutto. “Come è possibile che mio figlio lavori in una copisteria? Che i miei figli lavorino, per me, è come poter regalare loro la dignità. Potrei permettermi di regalare ai miei figli delle auto nuove e di lusso, ma non so quanto si sentirebbero felici, o almeno quanto potrebbe durare quella felicità”, spiega Batigol a Espn. “Io so che magari prendono l’auto, si fanno un giro per le vie del centro e le ragazze, o la gente, li guardano. Molti potrebbero pensare ‘ah, però, guarda che auto che ha’, e questo li potrebbe imbarazzare, perché dentro di loro sanno che quell’auto non è veramente loro. Non c’è paragone col guidare un’auto magari meno bella e potente, ma di cui poter dire: ‘Questa me la sono guadagnata da solo’”.

La Fiorentina di Gabriel Batistuta

Una scelta perdente, ma solo all’apparenza. D’altro canto, è notorio che “tale padre, tale figlio”. Lui stesso fu criticato per certe rinunce fatte in campo, come i “no” detti al Real Madrid, al Manchester United e al Milan: “Se fossi andato in Spagna avrei vinto di sicuro e avrei segnato più di 200 gol, ma mi sarei annoiato”. Ad oggi, Gabriel Batistuta non si pente di nulla. “Allora feci una scelta da professionista, per raggiungere qualcosa che alla Fiorentina non avevo vinto. Ora capisco il sentimento della gente nei miei confronti e a mia moglie continuo a dire che passa il tempo, ma non capisco perché i fiorentini mi dimostrino ogni giorno il loro affetto… Un affetto che sento in maniera maggiore rispetto a quando pensavo solo ad allenarmi e alla prossima partita. E pensare che Firenze, così antica nei suoi monumenti e nei suoi palazzi, all’inizio non mi piaceva neanche. Oggi ho capito che è valsa la pena rompersi le caviglie per la maglia viola. Ora mi godo l’affetto della gente e raccolgo quello che ho seminato quando giocavo”.

