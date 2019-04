Giordana Angi/ Dalle parole di Loredana Bertè alla lite con Tish (Amici 2019)

Giordana Angi ha affrontato al massimo il primo serale di Amici 2019. Anche per la cantante dei bianchi, una volta in casetta, è arrivato il momento di ascoltare le parole di Loredana Bertè, unico giudice di questa prima puntata. In alcuni momenti la Bertè ha premiato la cantante, soprattutto sui suoi pezzi, ma in altri l’ha attaccata per via di quello che fa soprattutto quando deve esibirsi sulle cover e, in particolare, su Margherita, un capolavoro della musica italiana che lei ha preferito un po’ stravolgere. Proprio arrivati in casetta, arriva il video con le dichiarazioni a caldo del giudice sulla serata e su Giordana: “E’ molto brava, specialmente quando scrive, sulle cover non mi ha convinto abbastanza. La grinta e la fame ce li ha negli occhi, recita un po’ troppo e non rispetta la metrica, gli autori devono essere sempre rispettati. Potrebbe avere dieci e ha otto, perché?“.

GIORDANA ANGI PRONTA A SEGUIRE I CONSIGLI DI LOREDANA BERTE’

La risposta di Giordana Angi è arrivata presto e dopo un laconico “perchè?”, la cantante ha subito risposto: “Non posso che ascoltare quello che dice lei, devo comprendere e migliorare non ho niente da ribattere”. In settimana Giordana si è messa a lavoro sui pezzi che dovrà presentare in questo secondo serale ma anche lei non è arrivata molto tranquilla alle prove in sala dopo i commenti e l’adrenalina che l’ha scaricata nella prima puntata dell’ultima fase del programma. Giordana Angi ha avuto modo di dirsi contenta dei pezzi ricevuti e che vorrebbe avere l’occasione di cantare con l’orchestra per “liberare i famosi carrelli” che si porta dietro. Sembra che le intenzioni di fare bene ci siano tutte e se siete curiosi di scoprire cosa ha studiato e preparato Giordana per la puntata di questa sera, cliccate qui per vedere il video delle sue prove e ascoltare le sue intenzioni per la serata.

LO SCONTRO CON TISH

La settimana di Giordana Angi non è stata solo legata alla musica ma anche alle liti. Ebbene sì, a quanto pare nemmeno la casetta l’ha tenuta lontana dalle polemiche soprattutto quando dall’altra parte c’è la sua acerrima nemica e rivale, ovvero la rossa Tish. Le due si sono scontrate proprio nella diretta di sabato sera quando proprio Giordana ha votato Tish ma non tanto per quello che è successo durante la serata ma perché ha sottolineato il fatto che tra loro non ci sono stati momenti personali rilassati: “Voto Tish anche perché a livello personale non abbiamo avuto dei bei periodi”. Questo ha mandato in bestia la rossa che ha ricambiato: “Non sto pensando al passato adesso mentre sto votando chi mandare in sfida. Io giudico in base a quello che succede ora”. La sfida è aperta, cosa succederà adesso?



© RIPRODUZIONE RISERVATA