Giovanni, Pino e Laura Maddaloni e Caterina Iuliano/ La famiglia di Marco tra….

Marco Maddaloni oggi sarà ospite a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin per rivelare una cosa speciale accaduta e che riguarda proprio una delle donne più importanti della sua vita ovvero Caterina Iuliano. Lei lo ha messo al mondo ed è lei che subisce di più gli errori di suo figlio, parola del campione e neo vincitore dell’Isola dei Famosi che parla proprio di una lettera speciale che dall’Honduras ha voluto dedicare alla madre. In particolare, Maddaloni ha raccontato di aver detto troppi no alla madre: “Il mare ha portato sulla spiaggia una penna e ho scritto una lettera a ogni mio parente. In quella per mia mamma la parola che ho utilizzato di più è stata ‘scusa’. ‘Scusa’ per ogni volta che l’ho trascurata, che non le ho risposto al telefono, per ogni volta che non ho trovato un momento per andare al mercato con lei. La lettera gliel’ho regalata, dicendole di farmela rileggere ogni volta che commetterò gli stessi errori”.

PINO MADDALONI, UNA VITA DI SUCCESSI

Ma la famiglia Maddaloni è una famiglia composta da sportivi, da persone pronte e destinate alla competizione, ma sicuramente Marco Maddaloni questo non lo ha dimenticato. Lui stesso racconta di essere il terzo figlia di una famiglia di campioni e che lui e i suoi fratelli si sono sempre allenati ore e ore dedicandosi al sacrificio più dure anche per 8 o 9 ore di seguito. Loro sono Pino e Laura Maddaloni, figli di Giovanni e Caterina Iuliano, ma, soprattutto, fratelli del neo vincitore dell’Isola dei Famosi. Il loro motto da sempre non è quello di portare a casa l’oro ma di superare i propri limiti e se Marco lo ha fatto anche nel reality di Canale 5, il fratello Pino lo ha fatto sempre nella vita e nello sport. Il giovane è campione di Judo ma anche coach della nazionale e arbitro internazionale, ha iniziato sin da piccolo, aveva solo due anni, e sotto la supervisione del padre Giovanni il suo lungo cammino verso l’Olimpo degli sportivi italiani almeno fino al 2007 quando si è classificato ai Mondiali di Rio de Janeiro e quando anno dopo quando non è riuscito ad arrivare sul podio delle Olimpiadi di Pechino. Da gennaio 2011 allena la nazionale italiana non vedenti e la sua storia è stata al centro del film tv L’Oro di Scampia del 2014.

LAURA MADDALONI “SORELLA E MOGLIE DI…” E NON SOLO!

Altra storia di successo e di sudore è quella della sorella Laura Maddaloni, per tutti anche la moglie di Clemente Russo. Il loro matrimonio trash è ancora sotto gli occhi di tutti, ma la bella Laura non è solo la “moglie di…” o “la sorella di…” è anche una sportiva, una campionessa di Judo e un atleta della Nazionale. Lei stessa in tempi non sospetti, proprio per via di polemiche e illazioni, su Facebook ha scritto: “Prima di essere la moglie di Clemente Russo nasco come atleta nazionale di judo, sorella di Giuseppe (Pino) Maddaloni medaglia d’oro olimpica e di Marco Maddaloni due ori europei e tanto altro…ma prima di tutto figlia di Gianni Maddaloni e di Uliano Caterina, due genitori che oltre ad aver speso la propria vita x far si che arrivassi a realizzare i miei obbiettivi mi hanno insegnato valori importanti come il rispetto e l’umiltà!!!“. Anche per lei ci sarà presto l’occasione di essere semplicemente Laura Maddaloni magari proprio grazie ad un reality?



