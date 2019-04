Grande Fratello 16/ Concorrenti: dalla figlia di Rutelli, Serena, ad Alberico Lemme

È tutto pronto per la sedicesima edizione del Grande Fratello in partenza da lunedì 9 aprile 2019 in diretta sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Barbara d’Urso, proprio ieri mattina in conferenza stampa, ha rivelato dei dettagli inediti sul suo programma, nella speranza di replicare il successo della scorsa edizione. L’evento si è aperto anche con i complimenti di Giancarlo Scheri, direttore di rete: “Ringraziamo Barbara che più le chiediamo cose e più ci dice di sì. L’anno scorso, con il Grande Fratello, ha raggiunto risultati eccezionali con la media del 24%”. Barbara ha spiegato che lo scorso anno il suo era stato un esperimento (ben riuscito) e questa volta, ripetere il 24% di share sarà veramente difficile. La ruspante conduttrice ha parlato anche degli opinionisti: “La novità di quest’anno sarà il mio fidanzato, Cristiano Malgioglio, che è diventato etero! E poi c’è Iva Zanicchi a cui ho fatto una corte spietata! L’ho conquistata e una sera sono anche andata a vederla a teatro…”.

Grande Fratello 16, tutto sulla nuova edizione

Cristiano Malgioglio in conferenza stampa ha affermato che saranno delle vere “iene” nel corso della 16esima edizione del Grande Fratello in partenza. Poi ha aggiunto che questo è uno dei reality più belli del mondo. Spazio poi per le dichiarazioni di Iva Zanicchi, che si è complimentata con la padrona di casa: “Barbara è la televisione italiana, è potente, se non fosse stato per lei, io non sarei stata qui. Se Maria è Maria, Barbara è San Giuseppe!”. Per la cantante di “Zingara”, dare la sua opinione in maniera rispettosa sarà sempre indispensabile, ed infatti: “Se dobbiamo mandare affan*ulo qualcuno, lo faremo con rispetto!”. Spazio poi per le presentazioni di alcuni concorrenti ufficiali, tra cui Ivana Icardi, sorella di Mauro: “ha frequentato Domenica Live e Pomeriggio Cinque a causa del rapporto conflittuale con il fratello. L’anno scorso siamo riusciti a far incontrare Bobby Solo e la figlia Veronica. Quest’anno, speriamo di fare lo stesso con loro due”. Un’altra concorrente ufficiale sarà Serena, 29enne figlia adottiva di Francesco Rutelli e Barbara Palombelli. Poi sarà la volta di Alberico Lemme ed Ambra (concorrente non famosa). Nella Casa inoltre, entreranno anche due concorrenti tra: Angela, Erica, Audrey e Daniele, i “non” famosi presentati in questi giorni.

Cast ufficiale e durata del Grande Fratello 16

Ricapitolando, nella Casa del Grande Fratello 2019 entreranno: Alberico Lemme, Ivana Icardi, Serena Rutelli, Cristian Imparato, Kikò Nalli, Mira Suarez, Ambra (una professoressa di Lettere classiche e modella), e due concorrenti tra Audrey Chabloz, Angela Losito, Erica Piamonte e Daniele Dal Moro (presentati a Pomeriggio 5). A loro, secondo l’anteprima del buon Fabiano di BitchyF, potrebbe aggiungersi anche Valentina Vignali, giocatrice di pallacanestro ed influencer. A quanto pare, secondo ciò che scrive Gabriele Parpiglia su Spy, faranno il loro ingresso anche Fabrizia e Francesca De Andrè, che parteciperanno come unico concorrente. La nuova edizione sarà composta da 10 puntate (due in più rispetto allo scorso anno). E quindi, facendo un rapido calcolo, il reality show dovrebbe terminare il prossimo 10 giugno. Come lo scorso anno, la diretta verrà trasmessa dalle 10 del mattino fino alle 2 di notte. Le pagine social sono molto attive e contano circa 4 milioni di follower. L’hashtag sarà #GF16. Quest’anno sarà possibile votare anche tramite le tv connesse, le smart tv. La diretta andrà in onda dalle 10 del mattino alle 2 di notte. Ci saranno due regie più una terza un +1 dove sarà possibile vedere i contenuti dalla prima regia con un’ora di ritardo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA