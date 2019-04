Guido Bellitti, marito di Marina La Rosa/ Con i figli Renato e Gabriele, la stabilità

Guido Bellitti è il marito di Marina La Rosa, seconda classificata al reality L’Isola dei Famosi che si è appena concluso lo scorso lunedì. Un legame, il loro, forte e importante, consolidatosi sempre di più in seguito alla nascita dei loro due bambini. Renato e Gabriele rappresentano i due principini di casa Bellitti-La Rosa. Il primogenito è nato nel 2009, un anno prima delle nozze che si sono celebrate il 18 settembre del 2010 in una piccola chiesetta nella frazione Casamostra di Teano, in provincia di Caserta. Un amore nato da tempo, il loro, e coronato con il fatidico “sì” solo dopo cinque anni di fidanzamento. Alla cerimonia nuziale seguì l’immancabile ricevimento alla presenza di 300 invitati proprio nella campagna di Guido, su un sfondo suggestivo immerso tra gli ulivi e i vigneti ed alla presenza di numerosi ospiti celebri. Un sogno divenuto realtà, in primis per Marina, l’indimenticata “gatta morta” della prima edizione del Grande Fratello che la rese celebre al pubblico televisivo.

GUIDO BELLITTI, LA STABILITÀ EMOTIVA DI MARINA LA ROSA

Grazie a Guido Bellitti, Marina La Rosa ha messo da parte il personaggio probabilmente costruito in occasione del reality show più spiato d’Italia in cambio di una impagabile stabilità emotiva e familiare, resa ancora più forte dalla nascita dei loro due figli. Guido nel corso della sua esperienza in Honduras è stato uno spettatore silenzioso ma sempre fedele, pronto ad ogni modo a difendere la moglie e madre dei suoi bimbi come ogni bravo marito che si rispetti. Proprio il suo garbo, misto alla sua pacatezza derivante in parte anche dal lavoro di avvocato che svolge, ha contribuito nel rendere Marina la donna saggia che abbiamo conosciuto all’Isola, nonostante qualcuno si sia spinto oltre definendola una strega e compatendo in parte la vita in famiglia a scapito del “malcapitato” marito. Quest’ultimo, di contro, le ha invece dedicato sempre delle parole positive anche in occasione del ritorno in Italia di Marina.

L’ULTIMA SORPRESA IN TV

La vera vittoria, mista a sorpresa per la messinese Marina La Rosa, di rientro in Italia dopo l’esperienza in Honduras è stata rappresentata proprio dal marito Guido Bellitti con il quale sta per festeggiare i dieci anni di matrimonio, a breve. L’uomo, presente in studio, le ha regalato un girasole smentendo le voci di chi fino a quel momento aveva ribattezzato la consorte come una strega: “Ma lei non è così!”, ha tagliato corto. L’ex gatta morta è ben conscia dei suoi difetti, pur avendo apprezzato naturalmente le parole del marito. Non è un caso se alla trasmissione Verissimo, ospite di Silvia Toffanin, ha rivelato quali saranno i suoi progetti per il futuro, ovvero sparire (nuovamente) dalla tv. Ma non certamente dalla vita del marito, con il quale si accinge a tornare alla loro splendida routine familiare. E parlando proprio di Guido, Marina lo ha definito un uomo “che mi ama anche con i miei difetti”. Ovviamente non ha dimenticato i suoi due piccoli gioielli, i figli Renato e Gabriele, per i quali non vede l’ora di tornare a fare la mamma.



