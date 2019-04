Guillermo Mariotto/ “Il sesso? Lo amavo ma ora ho smesso…” (Ballando con le stelle)

Curiose le rivelazioni rilasciate da Guillermo Mariotto a ‘Giorno da Pecora’, su Rai Radio1. Il noto giudice di Ballando con le Stelle, che in passato aveva dichiarato di non svegliarsi prima di mezzogiorno, ha ammesso di non avere più questa abitudine e tutto grazie ad una gabbiana. “Due anni fa, una gabbiana, o un gabbiano, non so di che sesso io, ha iniziato a ‘bussare’, col becco, sulla finestra di casa all’alba. – ha raccontato – E continua a farlo finché non le preparo la pasta e gliela do da mangiare”. E infatti è proprio lei che “mi ha insegnato a svegliarmi sempre la mattina presto: ora ho tutta la giornata davanti”. Si parla però anche di sesso, ricordando di come in passato Mariotto abbia sottolineato l’importanza di questo aspetto nella sua vita. Si, ma ora? “Lo amavo, ora ho smesso…kaputt, fine, da novembre dello scorso anno”, ammette, per poi chiarire “Amavo il sesso in maniera così spudorata che poi mi sono stancato. A furia di ‘ci do, che ci do, che ci do..’”. (Agg. di Anna Montesano)

PUNTATA DI BALLANDO CON LE STELLE TURBOLENTA PER GUILLERMO MARIOTTO?

Guillermo Mariotto cercherà di vivere una seconda puntata di Ballando con le Stelle, sabato sera su Rai Uno, con qualche turbolenza in meno rispetto alla prima puntata dello scorso 30 marzo, iniziata già con una significativa sorpresa. Mariotto infatti non ha potuto fare il consueto ingresso roboante sul palco assieme agli altri giovani a causa di una frattura alla gamba che l’ha costretto ad un’immobilità piuttosto prolungata. Mariotto si è ritrovato dunque già seduto al tavolo dei giudici, mostrando la gamba ferita ma comunque pronto ad attaccare con la consueta graffiante ironia le perfomance dei concorrenti per una nuova stagione di Ballando con le Stelle. E c’è già stato un primo battibecco, pur con toni non particolarmente accesi, con Selvaggia Lucarelli riguardo il look di uno dei concorrenti in gara, Marco Leonardi, apprezzato da Mariotto ma letteralmente stroncato dalla giornalista e influencer.

CHE INTESA CON MILLY CARLUCCI

Attorno a Guillermo Mariotto per questa edizione di Ballando con le Stelle si sono addensate anche polemiche a causa dell’esclusione di Giovanni Ciacci, della quale si è detto Mariotto fosse il principale fautore nonostante le sue esplicite smentite. E’ più solido che mai invece il rapporto con Milly Carlucci, la conduttrice storica del programma. “Tra noi c’è la stessa intesa che il pubblico percepisce vedendoci insieme sul piccolo schermo. La nostra amicizia è vera e propria fratellanza. Ho trovato in Milly una sorella e lei ha trovato in me un fratello.” Queste le dichiarazioni di Guillermo Mariotto in una recente intervista, in cui il giudice di Ballando con le Stelle ha parlato anche dell’evoluzione che vuole vivere in questa nuova edizione del programma: “Mi vedrete diverso. Di base, ovviamente, sarò sempre io, ma ci sarà un’evoluzione. L’obiettivo comune di noi giurati sarà sempre quello di portare allegria nelle case degli italiani.” Certo, lui stesso avrebbe sperato che tra i vari cambiamenti in cantiere non ci fosse da affrontare quello relativo alla sua gamba infortunata.



