Irina Fernandez, chi è?/ Moglie di Batistuta: quando lui segnò e…

Gabriel Omar Batistuta e la moglie Irina Fernandez, saranno i protagonisti di Ballando con le stelle 2019, in onda su Rai1 questa sera, con il suo secondo appuntamento. La coppia scenderà in pista nel ruolo di “ballerini per una notte”, per entusiasmare il pubblico dello show del sabato sera. Nonostante il loro affiatamento, di una possibile separazione tra l’ex calciatore e la moglie, si parlava già nel lontano 2014. L’ex attaccante della Fiorentina, con una parentesi anche indossando le maglie di Roma e Inter, pareva essersi separato dalla sua dolce metà circa quattro anni addietro. Dopo ben 24 anni di matrimonio (che nel frattempo sono diventati 28!), della coppia si vociferava di una potenziale crisi. Batistuta ed Irina Fernández si sono conosciuti nel 1986: otto mesi dopo, e per l’esattezza a maggio del 1987, è arrivato anche il fidanzamento “ufficiale”. Poi, il 28 dicembre del 1990 c’è stato pure il matrimonio. Dalla loro unione sono nati 4 figli: Thiago, oggi attore (nato a Firenze), Lucas, Joaquín e Shamel.

Batistuta e la moglie Irina: ma quale crisi!

Tra Gabriel Omar Batistuta e la moglie Irina Fernández c’è sempre stato un legame molto forte, mai nascosto in pubblico. Ed infatti, lo stesso ex calciatore, era stato anche il protagonista assoluto di una dedica alla moglie nel lontano 1996. Durante l’incontro che lo vedeva scontrarsi con il Milan, in occasione della Supercoppa Italiana (conclusasi con il punteggio di 2-1 a favore dei viola), Batistuta ha segnato un goal urlando a favore di videocamera: “Irina te amo!”. Ai tempi, del gossip sulla separazione, si parlava anche di una possibile donna molto più giovane dell’ex calciatore, che l’avrebbe potuto distogliere dalla moglie. Le indiscrezioni di una probabile crisi, erano riemerse anche lo scorso anno, ma le ragioni della rottura erano sconosciute e non sono mai emerse nemmeno con il passare del tempo. Ed infatti, in barba alle indiscrezioni, la coppia è ancora insieme e stasera, danzeranno l’uno tra le braccia dell’altra nel corso della seconda puntata di Ballando con le stelle.

