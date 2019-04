Jefeo/ Il tradimento ai danni di Federica e lo scontro con Giordana (Amici 2019)

Un pezzo da novanta di questo serale di Amici 2019 è Jefeo. Il bel cantante dei blu ha rischiato seriamente di non arrivare alla fase finale del programma ma alla fine l’ha spuntata proprio come ha fatto la sua fidanzata Ludovica. Sono in molti quelli che hanno seguito il programma nella fase del pomeridiano e che, quindi, sanno bene che tra loro c’era un rapporto speciale e che vederli divisi in due casette differenti non ha fatto altro che mettere in crisi i fan. Questi ultimi però si sono trovati a fare i conti con qualcosa di sconvolgente nel primo serale di Amici 2019 quando, nel momento delle nomination, Jefeo ha fatto proprio il nome della dolce Ludovica. Se il silenzio e le polemiche hanno sollevato un ronzio dal pubblico direttamente in puntata, non si può che dire che le cose siano andate meglio in settimana quando, durante i daytime, Giordana Angi ha preso la parola per attaccare l’amico e mettere in riga la bella Ludovica.

LO SCONTRO CON GIORDANA ANGI

Le polemiche non si placano e dopo quello che è successo nella prima puntata del serale di Amici 2019, Jefeo ha dovuto affrontare Giordana Angi e la sua furia. Il cantante dei blu ha nominato la sua fidanzata andando contro tutto e tutti e lasciando senza parole anche la sua fidanzata. La cosa ha infastidito anche la cantante dei bianchi che in questi giorni ha inveito contro la sua stessa compagna di squadra invitandola a reagire a quello che è successo e di non cullarsi ma le sue parole hanno spinto Jefeo a reagire: “Ci viene chiesto di fare una scaletta di nomination, ma non in base all’amicizia, ma in base al lato artistico. Io non capisco come faccia Giordana a reputare me uno stron*o, perchè io ho nominato Ludovica. Non sarebbe stato giusto.. Io già ho sbagliato perché, mi sembra, alla seconda volta ho nominato Umberto anziché Ludovica, perché non avevo le pal*e di fare il suo nome”. I fan sono sicuri che queste parole abbiano solo un senso ovvero che tra loro tutto sia finito. Ecco il video dello scontro tra Jefeo e Giordana.

UN FISICO DA CURARE E…

Ma vogliamo parlare anche del lato leggero di Jefeo? Il cantante dei blu ha incassato i complimenti di tutti sabato sera facendo in modo che il suo arrivo al serale, seppur quasi ultimo dopo la fase del pomeridiano, sia stato dei migliori. In lui scorre grande energia e tra una canzone da provare e l’altra, il giovane ha trovato il modo di prendersi cura anche del suo corpo. Ogni giorno si è chiuso in palestra per allenarsi e per molti questo è sinonimo del fatto che voglia solo sfogare la rabbia e la delusione per le polemiche che si sono sollevate sabato sera. Avrà modo di chiarire tutto e portare a casa nuovi punti per la sua squadra? In attesa di scoprirlo, eccolo alle prese con le sue dure sedute di allenamento in questo video.



