KALI WILKES/ La moglie di Alvin felice dopo il suo ritorno a casa (Verissimo)

KALI WILKES, LA MOGLIE DI ALVIN

Tante donne sono pronte a invidiare Kali Wilkes, la moglie di Alvin (ospite oggi di Verissimo), madre dei suoi figli, storica compagna di vita. Li vediamo insieme nelle ultime foto su Instagram, innamorati come sempre e simbolo di quella famiglia che spesso ha colpito il cuore degli spettatori. “Vi amo tutti”, scrive lei in un post mentre posa di fronte alla fotocamera con marito e figli. Un traguardo da non sottovalutare e che piace tanto anche ai followers, sempre più a caccia di foto della famiglia felice. Il rientro in Italia del marito, dopo tanti mesi di lontananza, deve essere stato particolarmente felice per Kali. Anche se alla fine è abituata alla sua assenza durante i primi mesi dell’anno, visto che l’inviato dell’Isola dei Famosi 2019 è spesso impegnato in Honduras grazie al reality. Al gran finale del programma c’era anche la moglie, come possiamo vedere in un’altra delle foto sui social. Unita a Romina Giamminelli, moglie di Marco Maddaloni, e Youma Diakite, con cui a quanto pare è riuscita a stringere un bel legame.

LA FAMIGLIA AL PRIMO POSTO PER LEI

Sei anni per la piccola di casa, nata dall’unione fra Kali Wilkes e Alvin. Purtroppo l’inviato dell’Isola dei Famosi 2019 non ha potuto partecipare dal vivo al compleanno della piccola, ma ha comunque diretto un pensiero alla sua bambina. Quella piccola sirena che abbiamo visto sui social di Alvin nei giorni precedenti alla finalissima del programma. Kali Wilkes invece ha potuto fare la mamma a tempo pieno, come ama fare da anni. La famiglia è sempre stata al primo posto per lei e non solo per quanto riguarda marito e figli, ma anche per la sua famiglia d’origine. Durante l’assenza del consorte, Kali ha ricevuto tra l’altro la visita del fratello, con cui ha un legame profondo. Hanno trascorso insieme le vacanze di Natale e si sono divisi a inizio anno, poco prima che Alvin partisse per l’ennesima volta verso le Honduras. E poi una cugina, che spunta in una foto precedente. Bellissima e sorridente come Kali, la dimostrazione che certi geni di bellezza siano proprio di famiglia.

