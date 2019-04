Kevin e Jonathan Sampaio e Lucrezia Lando/ “Tanto da fare” (Ballando con le Stelle)

Kevin e Jonathan Sampaio e Lucrezia Lando hanno esordito nella prima puntata di Ballando con le Stelle 2019 esibendosi in una Salsa sulle note di “Mi gente”. La loro performance, però, non ha convinto del tutto la giuria capitanata da Carolyn Smith e, sommando tutti i giudizi della serata, la formazione ha ottenuto un punteggio pari a 20, che è valso un decimo posto nella classifica definitiva. Ma qual è stato il punto debole del gruppo? Probabilmente, il fatto di non essere una coppia, ma tre ballerini, con tutte le difficoltà che comporta, soprattutto alla coreografa, dedicarsi a due concorrenti per volta. E questa scelta, a quanto pare, è stata bocciata anche da Ivan Zazzaroni, per il quale: “Dopo 14 anni abbiamo introdotto i balli di gruppo”. Ecco i punteggi assegnati ai due ballerini nel corso della puntata d’esordio: Ivan Zazzaroni, voto 5; Fabio Canino, voto 5 ; Carolyn Smith, voto 5; Selvaggia Lucarelli, voto 3 ; Guillermo Mariotto, voto 2.

Il parere della giuria su Kevin e Jonathan Sampaio e Lucrezia Lando: decimo posto…

Carolyn Smith non ci sta e, nel commentare l’esibizione di Kevin e Jonathan Sampaio e Lucrezia Lando a Ballando con le Stelle, ha ricordato che la danza non è solo balli di coppia o balli di gruppo. Le sfumature che fanno parte di quest’arte sono infatti davvero numerosissime e il gruppo capitanato da Lucrezia Lando trae ispirazione proprio da una di queste. Ma qual è stato il giudizio della presidentessa di giuria sulla prima esibizione dei concorrenti? “Sinceramente, non so per quale motivo, ho avuto un punto di domanda su voi due”, ha rivelato Carolyn Smith. “Pensavo che non avreste fatto nulla, invece non era malvagio, anzi”. Secondo la coreografa, però “c’è tanto lavoro da fare” e anche se “il ritmo c’è, qualche movimento c’è con il corpo”, il tutto “deve arrivare ai piedi, che sono dei mattoni, non si muovono tanto”. Riusciranno i concorrenti a non deluderla?

“C’è tanto da lavorare”

Fabio Canino è tra i giurati che a Ballando con le Stelle 2019 hanno apprezzato l’esibizione di Kevin e Jonathan Sampaio e Lucrezia Lando. Dal suo punto di vista, infatti, “i gemelli Kessler” sono “tanta roba”, ma allo stesso tempo hanno ancora tanto da imparare e da studiare. Secondo Selvaggia Lucarelli, invece, i suoi colleghi di parterre sono stati eccessivamente generosi con i due concorrenti, di certo non meritevoli di quelle piccole lodi ricevute tra un giudizio e l’altro. Tra i punti di forza della coreografia, secondo la giornalista, soprattutto quel “po’ di promiscuità nell’aria”, che tuttavia “si è esaurita subito”, lasciando i concorrenti senza più nulla da trasmettere al pubblico. Riuscirà la loro coach a correggere il tiro in vista della seconda puntata di questa sera? In attesa di scoprirlo, di seguito potete visualizzare il video della loro esibizione.





