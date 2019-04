Lasse Matberg e Sara Di Vaira/ Il Vichingo “sfida” la giuria (Ballando con le stelle)

Lasse Matberg e Sara Di Vaira formano sicuramente una delle coppie più belle tra i concorrenti di Ballando con le stelle 2019. Sul palco si sono letteralmente scatenati nella loro prima esibizione, divertiti hanno saputo conquistare il pubblico a casa e anche la giuria. Carolyn Smith all’inizio è sembrata presa da questa danza e dal loro trasporto in pista, poi però è stata abbastanza dura dando soltanto un 5. Tuttavia il commento è stato importante: ha infatti sottolineato come la coppia, nonostante lui sia piuttosto grosso e muscoloso, sia riuscita a danzare con movimenti agili e leggeri. Poi però il dibattito tra i giudici si è aperto con frecciatine e commenti non proprio delicati. Anche Mariotto è intervenuto pungendo con la sua satira, forse eccessiva trattandosi solo della prima esibizione.

LASSE MATBERG E SARA DI VAIRA, LA SFIDA ALLA GIURIA

Lasse è stato soprannominato Vichingo Sexy e ovviamente non sorprende visto che lo sembra proprio. Sulla puntata ha dichiarato di essere soddisfatto e di aver voglia di vincere, avendo un cuore da militare vuole sempre andare dritto al punto. Ovviamente ha sottolineato che il programma sarà comunque utile in ogni caso, perché almeno così avrà imparato a ballare. Lasse ha fatto i complimenti alla sua maestra di ballo, spendendo delle parole molto dolci nei suoi confronti e apprezzando il suo talento e soprattutto la dedizione con cui si impegna nell’insegnamento e soprattutto la voglia che ha di vincere. Un punto in comune molto importante, i due sembrano piuttosto in sintonia su ciò che desiderano all’interno del programma e non è solo piacere al pubblico a casa. Il Vichingo è una star del Web molto seguita e apprezzata, alto 1.97 ha una presenza fisica notevole ed è Tenente della Marina Norvegese. La sua compagna di ballo è Sara di Vaira, una ballerina famosa che è parte del cast fin dalla primissima edizione di Ballando con le stelle, oltre a essere una delle più amate in assoluto.

I LORO PUNTI DI FORZA

I due sono certamente molto bravi e hanno destato l’interesse del pubblico a casa. La giuria però non ha mostrato un favore assoluto verso di loro, quindi a oggi è possibile dire che non sono i primi della lista e non si può già identificare in loro una possibile coppia vincitrice di Ballando. Tuttavia, com’è accaduto anche in passato, bisognerà attendere l’evoluzione del programma per capire chi riesce a tenere testa alla giuria, non sempre clemente. In questo caso l’esordio è stato piacevole, ma non sono mancati punzecchiamenti e frecciatine che prescindono anche dall’ambito strettamente della danza. Quello che è certo però è che il Vichingo ormai è un ballerino e come tale si è calato pienamente nella parte, anche grazie all’accompagnamento della sua maestra che sin dalla prima puntata ha mostrato tutte le sue qualità, riuscendo perfettamente a destreggiarsi e guidare un uomo di quella stazza fisica, dandogli la possibilità di dirigere lui la coreografia.



