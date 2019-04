Laura Fiorentino/ Chi è la pornostar: Prova Coraggio per le Messaline (Ciao Darwin 8)

Laura Fiorentino protagonista per le Messaline a Ciao Darwin 8 della prova coraggio. Quando è stato estratto il suo numero, si è definita «pornostar» e ha accettato la sfida senza alcuna esitazione. Già nei giorni scorsi attraverso i suoi canali social, la prorompente attrice di film a luci rosse aveva annunciato la sua partecipazione alla puntata di oggi di Ciao Darwin. «Buon divertimento», aveva anticipato Laura Fiorentino su Instagram per i suoi fan. Ma questi sono giorni particolarmente intensi per la pornostar. Lo dimostra la sua “agenda”, fitta di impegni. Proprio sui social ha raccontato di avere degli appuntamenti speciali per il mese di aprile: fino a domani è al Pompeii di Chiasso, dal 12 al 13 al Riverside di Pordonone, poi si sposterà al Jolly Club d Treviso, infine al Cocco di Venezia con Marika Vitale per lo Special Hard Show in Couple. Sicuramente la partecipazione a Ciao Darwin 8 rappresenta un’occasione per farsi conoscere di più…

LAURA FIORENTINO, CHI È LA PORNOSTAR: PROVA CORAGGIO PER LE MESSALINE

Dalle frattaglie con i millepiedi alle salamandre, passando per le iguana: sono alcune delle sfide che ha dovuto affrontare Laura Fiorentino, pornostar protagonista della Prova Coraggio di oggi di Ciao Darwin 8. La concorrente delle Messaline si è dimostrata coraggiosa, perché ha accettato senza esitazione, a differenza di quanto vista con le Giuliette. Nonostante l’iniziale titubanza, comprensibile del resto, si è fatta man mano avanti, nonostante le pressioni messe dal conduttore Paolo Bonolis. «Le sta puntando il polpaccio, non si muova, perché riconosce il movimento…», dice il conduttore mentre Laura Fiorentino scoppia quasi a piangere tra ansia a paura. «Messaline, aiuto, qua sto a morì», dice la 31enne provando a recuperare un po’ di autocontrollo. Anche lei ha dovuto fare i conti con le blatte e i vermi, ed è qui che si mostra più esitante. Rispetto alla rivale delle Giuliette, si è dimostrata però più coraggiosa.





