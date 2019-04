LOREDANA BERTE’/ Video, Mowgly asfaltato, ora a chi tocca? (Amici 18)

Loredana Bertè è uno dei giudici speciali del serale di Amici 2019, il talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. La regina del rock è tornata più agguerrita che mai innescando le prime polemiche durante la puntata di debutto. La Bertè, infatti, ha letteralmente demolito Mowgly, il ballerino di breakdance della squadra blu capitanata dal tenore Vittorio Grigolo. Dopo l’esibizione del ballerino, Loredana ha dovuto esprimere il suo voto: “Gli ho dato 5 perché quando ho vissuto in America vedevo dei ragazzini di dieci-dodici anni che erano cento volte quello che sei tu come ballerino di breakdance”. Parole che hanno naturalmente innescato la polemica in studio con una Bertè però ferma sulla sua idea: “Cadi sempre sulla stessa spalla, come mai non te la sei mai rotta”.

Loredana Bertè asfalta Mowgly al serale di Amici 2019

E’ un fiume in piena Loredana Bertè durante la prima puntata del serale di Amici 2019. Chiamata a giudicare l’esibizione di Mowgly, la cantante di “Cosa ti aspetti da me” è stata lapidaria: “so che hai vinto molti premi, sei bravo però nel mio periodo americano ogni volta che giravo un angolo di strada vedevo bambini che facevano dieci volte quello che fai tu. Poi i due ragazzi ti hanno surclassato questa volta. Tu sei basico, dovresti studiare di più. Giordana è una bomba, è bravissima soprattutto a scrivere pezzi”. Il ballerino ha cercato di replicare al giudizio della cantante: “volevo dire che ho studiato tanto. Capisco che magari da un occhio non da breaker possono sembrare cose simili ad altri”.

Timor Steffens e Vittorio Grigolo rispondono alla Bertè

A sedare gli animi ci ha pensato Maria De Filippi, ma niente da fare la Bertè è ferma sulla sua posizione: “Fa sempre le stesse mosse, si vede che non ha approfondito lo studio di questa speciale disciplina”. In difesa di Mowgly sono intervenuti sia Timor Steffens che il coach Vittorio Grigolo. Il coreografo olandese ha detto: ” Con tutto il rispetto sembra una commedia: non puoi compararlo con i bambini di New York. Lui è uno dei più forti, è bravo pure a livello internazionale”. Anche Vittorio Grigolo, il capitano della squadra blu di Amici 18, ha voluto difendere il suo allievo: “volevo prendere le difese di Mowgly nel suo dire ho studiato tanto non voleva dire non studio più, voleva dire che ho lottato, ho combattuto e non smetterò oggi di combattere e studiare. Sa che deve studiare tanto, non vorrei che passasse questo atteggiamento di presunzione”.





